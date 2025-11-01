El final de “My Hero Academia” todavía sigue provocando sentimientos encontrados. Esta historia, que durante más de una década nos acompañó con las aventuras de Izuku Midoriya (Deku), Bakugo y compañía, marcó a toda una generación de amantes del anime y el manga. Por eso, cuando llegó su desenlace editorial, muchos esperaban algo que estuviera a la altura de todo lo que representó.

Y aunque el cierre fue, sin duda, emotivo, también dejó a muchos con la sensación de que faltaba algo. Desde debates sobre el destino de los personajes hasta teorías sobre cómo Kohei Horikoshi decidió dar punto final a su obra, el fandom no ha dejado de discutir. Pero ahora, el propio autor ha hablado, y lo que dijo ha sorprendido —y emocionado— a toda la comunidad.

A lo largo del anime "My Hero Academia", Deku ha mostrado una gran evolución, convirtiéndose en una inspiración para muchos (Foto: BONES)

KOHEI HORIKOSHI ROMPE SU SILENCIO

Después de mantenerse en silencio por casi un año, Kohei Horikoshi finalmente habló sobre el final del manga “My Hero Academia”. Lo hizo en una entrevista publicada en el número de otoño de 2025 de la revista Jump Giga, junto con Takeru Hokazono, creador del manga “Kagurabachi”.

Durante la conversación, Horikoshi reflexionó sobre su carrera, su proceso creativo y, claro, sobre el final que tanta controversia generó. Lo que más llamó la atención fue cuando Hokazono le preguntó cómo se mantiene motivado tras concluir una obra tan grande. La respuesta de Horikoshi fue sincera: “Afortunadamente, My Hero Academia logró encarrilarse y tener éxito, pero no llegó a alcanzar el nivel de ventas récord de One Piece. Así que creo que no estaría mal intentarlo al menos una vez más”.

Esa frase bastó para despertar la ilusión de millones de fans, no solo porque deja la puerta abierta a una nueva obra, sino porque muestra que Horikoshi no ha perdido la pasión que lo llevó a crear uno de los mangas más populares de la última década.

Al mismo tiempo, deja claro que, aunque se siente satisfecho con lo que logró, también hay una parte de él que busca superarse.

¿POR QUÉ EL FINAL DEL MANGA FUE POLÉMICO?

Si hablamos del final, es imposible ignorar la controversia que lo rodeó. Muchos fans quedaron decepcionados con la forma en que se cerró la historia de Deku, sobre todo respecto a su futuro como héroe tras la guerra. Algunos esperaban un desenlace más claro, otros querían ver más sobre los demás personajes de la UA Academy.

Pero, sin duda, el punto que más debate generó fue la relación entre Deku y Ochako Uraraka. El manga dejó las cosas implícitas, sugiriendo que terminan juntos, pero sin mostrar una confesión directa. Esa decisión narrativa dividió al fandom: por un lado, quienes celebraron ese cierre sutil; por otro, quienes esperaban algo más contundente o incluso quienes deseaban que ambos tuvieran un vínculo más allá de la amistad.

Izuku Midoriya, también conocido como Deku, es el protagonista del anime "My Hero Academia" (Foto: BONES)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.