Cuando Netflix anunció que estaba trabajando en una adaptación live-action de “My Hero Academia” muchos fans se mostraron expectantes, pero a su vez con un gran nerviosismo y un poco de escepticismo, pues ya hemos visto casos en los que ciertas producciones animadas saltan a la pantalla con personajes reales y todo se viene abajo, cosechando grandes críticas negativas. Sin embargo, todo cambió después del éxito inesperado de “One Piece” (2023), ese live-action que sorprendió a críticos y fans por igual, gracias a su fidelidad al material original y su increíble producción.

Por eso, cuando se supo que “My Hero Academia” también tendría su versión en acción real, producida por Netflix junto a Legendary Pictures, muchos comenzamos a prestar atención. ¿Será posible que la fórmula funcione de nuevo? ¿Está la serie en camino, en pausa o en problemas? Te cuento todo lo que se sabe hasta ahora.

Izuku Midoriya es el protagonista de "My Hero Academia" (Foto: BONES)

EL CREADOR ESTÁ INVOLUCRADO

Una de las claves de este venidero producto es que Kohei Horikoshi, el creador de “Boku no Hero Academia”, está directamente involucrado en la adaptación. A diferencia de otros intentos fallidos en el pasado, Netflix aprendió la lección con “One Piece”, donde Eiichiro Oda supervisó cada decisión creativa.

Jason Fuchs, el guionista de esta futura película, lo dejó claro en una entrevista con Entertainment Weekly: “No hay tratamiento, no hay esquema, no hay escenas y no hay nada sobre lo que Kohei no dé notas o reaccione con un pulgar arriba o abajo”.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL LIVE-ACTION?

La producción está aún en una etapa muy temprana de desarrollo. Esto significa que no hay fecha oficial de estreno, ni imágenes del rodaje, ni elenco confirmado. Es decir, el proyecto sigue en pie, pero estamos muy lejos de verla en pantalla.

¿QUIÉNES PODRÍAN SER LOS PROTAGONISTAS?

Hasta ahora, Netflix no ha revelado el casting oficial, y eso ha generado todo tipo de teorías y deseos por parte de los fans. Algunos nombres han circulado en redes, pero nada está confirmado. De hecho, el silencio en torno al elenco podría deberse a que aún están desarrollando el guion y definiendo qué parte de la historia adaptar primero.

Deku en la octava y última temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿POR QUÉ NETFLIX HABRÍA DECIDIO APOSTAR POR “MY HERO ACADEMIA”?

Tiene sentido que Netflix quiera convertir esta serie en una producción de acción real. Estamos hablando de una de las franquicias de anime más populares a nivel mundial en los últimos años. Su mezcla de acción, drama, comedia y reflexión social ha capturado tanto a jóvenes como a adultos, y su universo es lo suficientemente rico como para sostener múltiples formatos.

Además, con el anime original en su octava y última temporada, que se emite actualmente en Crunchyroll, es un buen momento para mantener viva la franquicia a través de otros medios. Y no hay que olvidar que “My Hero Academia: Vigilantes”, su manga spin-off, también ha sido un éxito, lo que abre más posibilidades de expansión en pantalla.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.