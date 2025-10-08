Debido al rotundo éxito que tiene el anime “My Hero Academia”, basada en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi, muchos fanáticos preguntan si esta producción japonesa será adaptada al live-action. La respuesta en los siguientes párrafos.

Vale precisar que el manga se publicó entre 2014 y 2024, y en 2016 se lanzó el anime que ya se encuentra en su octava y última temporada con la emisión de más de 150 episodios, los cuales están disponibles en Crunchyroll.

La trama se desarrolla en un mundo donde los humanos tienen una alta probabilidad de obtener superpoderes o “quirks”. En ese contexto, aparece Deku, un niño que no tiene poderes, por lo que aspira algún día obtener alguno. Para su fortuna, All Might, el héroe más grande del universo, le hereda su quirk conocido como One for All.

Izuku Midoriya en la octava temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿“MY HERO ACADEMIA” TENDRÁ SU LIVE-CTION?

“My Hero Academia” sí tendrá su live-action en Netflix. No solamente ello, ficharon a Jason Fuchs, el creador de “It: Bienvenidos a Derry” para elaborar el guion. Aún no se ha revelado la fecha de estreno, pero con el anuncio de esta incorporación, de seguro esta producción aspira a convertirse en otro éxito.

“Fuchs es el segundo guionista asociado a la película de acción real de ‘My Hero Academia’, ya que se informó que Joby Harold, conocido por su trabajo en ‘Obi-Wan Kenobi’, también estaba vinculado al proyecto”, publica Collider.

Vale precisar que Fuchs, quien es guionista desde 1996, también trabajó en “Wonder Woman”, “Ice Age 4: Continental Drift” y “Argylle, Pan”, por citar algunos títulos.

De esta forma, Netflix adaptará al live-action nuevamente otro popular anime, tal como lo hizo con “One Piece”, que se convirtió en un fenómeno. Se informó que se tratará de un largometraje.

Tampoco se sabe quiénes serán convocados para dar vida a los personajes en la producción real de la serie y manga “My Hero Academia”.

“My Hero Academia Final Season” inicia la batalla final entre Deku y Shigaraki (Foto: Crunchyroll)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí