Tras una espera de casi un año, el sábado 4 de octubre comenzó oficialmente la octava y última temporada de “My Hero Academia”, el anime que seguramente se convirtió en uno de tus favoritos de la última década si amas tanto el shonen como yo.

De golpe, la serie reinició la batalla final de la comunidad de héroes contra la Liga de Villanos, poniendo especial énfasis en la última pelea entre All Might y un rejuvenecido All For One, aunque también adelantando lo que está pasando en otros frentes. Después de todo, Deku aún tiene como oponente a Shigaraki, el más peligroso miembro de la Liga.

¿Cómo terminará la guerra? Eso aún está por verse… si es que has llegado a este punto de la historia sin revisar ni una sola vez el manga en el que está basado el anime. ¿Al menos sabemos cuántos episodios tendrá esta temporada? Eso voy a explicarle a continuación.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÍA LA ÚLTIMA TEMPORADA DE “MY HERO ACADEMIA”?

La misma página oficial de “My Hero Academia” anunció que la octava temporada será lanzada en Japón para medios domésticos en dos volúmenes, pero solo precisó que el primer volumen constará de seis capítulos. Del segundo, ni una palabra. Es decir, al menos de manera oficial, aún es un misterio el conteo de episodios de la temporada. Sin embargo, a partir de cierta información disponible en la red, pueden hacerse algunas conclusiones.

La octava y última temporada del anime, comercializada como “My Hero Academia FINAL SEASON”, podría tener entre 10 y 13 episodios, 12 si es que impera una proporción de dos volúmenes de seis capítulos.

¿Por qué tan pocos? El principal motivo, el poco tramo que resta por adaptar del manga de Kohei Horikoshi, solo 33 capítulos. Ya se ha contado casi toda la historia de “My Hero Academia”.

All For One intenta reunirse con Shigaraki (Foto: My Hero Academia / Bones)

En el mejor de los casos, el anime también podría adaptar el epílogo de “My Hero Academia”, que fue publicado algunos meses después del final de la historia original, aunque la diferencia en el volumen no sería significativa.

De acuerdo con medios como Gamerant, la última temporada del anime solo tendría 11 capítulos y su final estaría programado para el 13 de diciembre próximo , debido a que al menos en Japón, el horario de “My Hero Academia” ya ha sido ocupado por otro programa desde el sábado 20 del mismo mes.

Ahora, ¿el final del anime será igual que el del manga? El propio Horikoshi adelantó que habría imágenes inéditas en los últimos episodios de la adaptación.

“Ahora que el manga de ‘My Hero Academia’ ha terminado, he podido trabajar más de cerca con el estudio de producción en el anime y en el proceso de producción (...) He tenido la oportunidad de sugerir añadir escenas extra y capas emocionales a las interpretaciones”, declaró el creador de “My Hero Academia” hace unos meses.

Comenzó la batalla final entre Deku y Shigaraki en “My Hero Academia” (Foto: Crunchyroll)

¿CÓMO VER Y LEER MY “HERO ACADEMIA”?

La octava y última temporada del anime de “My Hero Academia” está disponible en Crunchyroll, mientras que el manga puede leerse completo en Manga Plus de Shueisha.

