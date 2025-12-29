El pasado sábado 13 de diciembre del 2025, tras la emisión del episodio final de “My Hero Academia”, millones de fans se quedaron “huérfanos” de su dosis semanal de heroísmo. Por eso, para evitar el duelo televisivo, Crunchyroll publicó una lista de 15 animes que deberías disfrutar luego de conocer la historia de Deku. ¿Quieres sumarlos a tu próxima maratón? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la selección oficial de la famosa plataforma de streaming no solo incluye producciones con buenas peleas.

En realidad, también nos encontramos con comedias escolares, algunos dramas y hasta sátiras de héroes.

LOS 15 ANIMES QUE CRUNCHYROLL RECOMIENDA VER TRAS EL FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”

Si lo que necesitas es la clásica historia del chico sin talento que desafía al destino a base de esfuerzo, estas son las alternativas perfectas para ti:

1. “Naruto”: si te gustó el vínculo Deku-Bakugo, aquí encontrarás el molde original con Naruto y Sasuke.

si te gustó el vínculo Deku-Bakugo, aquí encontrarás el molde original con Naruto y Sasuke. 2. “Black Clover”: Asta, al igual que Deku al inicio, nace sin poder (magia) en un mundo donde todos lo tienen.

Asta, al igual que Deku al inicio, nace sin poder (magia) en un mundo donde todos lo tienen. 3. “Fairy Tail”: ideal para quienes amaban el poder de la amistad y los gremios (similares a las agencias de héroes).

El anime “Fairy Tail” explora géneros como las aventuras, la comedia, la acción y la fantasía (Foto: A-1 Pictures / Satelight)

Por otro lado, si extrañas los exámenes y la convivencia estudiantil, estas son las elegidas:

4. “Assassination Classroom”: un grupo de inadaptados (la Clase 3-E) debe superar a la élite, guiados por un profesor monstruoso pero conmovedor.

un grupo de inadaptados (la Clase 3-E) debe superar a la élite, guiados por un profesor monstruoso pero conmovedor. 5. “Welcome to Demon School! Iruma-kun”: un humano sin poderes intentando sobrevivir en una escuela de demonios sin ser descubierto.

un humano sin poderes intentando sobrevivir en una escuela de demonios sin ser descubierto. 6. “Mashle: Magic and Muscles”: ¿qué pasaría si Harry Potter fuera al gimnasio en lugar de estudiar? Bueno, este anime te permite descubrirlo.

Y si buscas producciones que cuestionen qué significa ser un héroe en la sociedad contemporánea, deberías darle una oportunidad a estas obras:

7. “To Be Hero X”: héroes compitiendo por popularidad y ratings en un mundo futurista.

héroes compitiendo por popularidad y ratings en un mundo futurista. 8. “One-Punch Man”: Saitama es lo opuesto a Deku (tiene todo el poder, pero ningún reconocimiento).

Saitama es lo opuesto a Deku (tiene todo el poder, pero ningún reconocimiento). 9. “Fire Force”: héroes institucionalizados (bomberos) luchando contra la combustión humana en un mundo con misterios oscuros.

héroes institucionalizados (bomberos) luchando contra la combustión humana en un mundo con misterios oscuros. 10. “Mob Psycho 100″: explora la carga psicológica de tener un poder inmenso siendo solo un adolescente amable.

Ahora, si te fascinaba ver a Deku analizando los Quirks (Dones), estos animes seguro te gustarán:

11. “Hunter x Hunter”: aquí las peleas se ganan con cabeza, no solo con fuerza bruta.

aquí las peleas se ganan con cabeza, no solo con fuerza bruta. 12. “JoJo’s Bizarre Adventure”: batallas tácticas y habilidades tan creativas y extrañas como las de la Clase 1-B.

batallas tácticas y habilidades tan creativas y extrañas como las de la Clase 1-B. 13. “A Certain Magical Index”: un mundo donde la ciencia y la magia colisionan en una ciudad académica jerarquizada por niveles de poder.

un mundo donde la ciencia y la magia colisionan en una ciudad académica jerarquizada por niveles de poder. 14. “When Supernatural Battles Became Commonplace”: ¿qué pasa si tienes poderes pero no hay villanos? Esto es lo que plantea esta producción.

Finalmente, aquí te dejo la sorpresa deportiva de la lista:

15. “Haikyu!!”: tal como “My Hero Academia”, este anime resalta la importancia del trabajo en equipo, la rivalidad sana y el crecimiento personal de un protagonista aparentemente pequeño.

Inspirado por un campeonato que vio en televisión, el joven Hinata del anime "Haikyu!!" comienza a entrenar con un equipo de vóleibol sin importarle su pequeña estatura (Foto: Production I.G, Shueisha / Mainichi Broadcasting)

