Tras la emisión del episodio final de la Parte 1 de la temporada 3 del anime “One-Punch Man”, el mangaka ONE rompió su silencio para publicar un mensaje de agradecimiento que sorprendió a muchos fans. Y es que, en lugar de sumarse a las críticas por la animación, el artista decidió centrarse en aspectos mucho más positivos. ¿Quieres saber exactamente qué dijo? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la tercera entrega de la producción estuvo animada por J.C. Staff y, a lo largo de su emisión, recibió muchísimos comentarios negativos sobre su baja calidad visual.

Así, luego de que se confirmara la llegada de nuevos episodios del anime en el 2027, no se puede negar que el “temor” por un material parecido ha embargado a los seguidores de la franquicia.

Antes de continuar, mira el anuncio de “One-Punch Man 3” - Parte 2:

¿QUÉ DIJO ONE TRAS EL FINAL DE “ONE-PUNCH MAN 3”?

A través de su cuenta de X (red social previamente conocida como Twitter), el mangaka ONE publicó un mensaje muy especial a propósito del final de la primera tanda de episodios de la temporada 3 del anime.

De esta manera, sin mencionar la animación ni los ataques en redes sociales, el artista se limitó a subrayar lo que—para él—sigue siendo un privilegio: ver cómo sus personajes cobran vida en pantalla.

La declaración completa es la siguiente: “¡Gracias por ver el anime! Disfruté mucho viendo cómo tantos personajes cobraban vida con sus voces y colores. También quiero expresar mi sincera gratitud a todos los involucrados en la producción del anime. ¡Muchas gracias!“.

¿QUÉ SIGNIFICA EL MENSAJE DE ONE TRAS EL FINAL DE “ONE-PUNCH MAN 3”?

Por supuesto, lejos de sumarse a la ola de críticas de la temporada, ONE eligió ir por el lado más amable.

Así, en una muestra de altura y educación, puso el foco en las personas que lograron sacar adelante la producción (pese a los obstáculos que tuvieron que afrontar).

En ese sentido, su mensaje es un recordatorio de que detrás de cada escena criticada hay un equipo concreto de trabajadores que él ha decidido respaldar públicamente.

¿Será suficiente para reconciliar al público con la serie? Pues, ya lo veremos con el lanzamiento de la Parte 2 de “One-Punch Man 3”.

La ilustración con la que el mangaka ONE se despidió de la primera parte de "One-Punch Man 3" (Foto: @ONE_rakugaki / X)

