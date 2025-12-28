Tras el final de la criticada tercera temporada de “One-Punch Man“, quizá muchos fans habrían preferido esperar un tiempo prudente antes de recibir noticias sobre el lanzamiento de nuevos episodios del anime. Sin embargo, ya hay rumores de una continuación y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que “One-Punch Man 3” concluyó el domingo 28 de diciembre del 2025 con calificaciones históricamente bajas: por ejemplo, tiene capítulos con un puntaje de 2.4, 2.2 y hasta 1.5 en IMDb.

¿Y en qué se centraron las críticas? Pues, en tres aspectos principales: la animación deficiente, los errores visuales evidentes y la escasa participación de Saitama en pantalla.

“ONE-PUNCH MAN”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 4?

Hasta el momento, no hay nada confirmado. Pero el regreso del anime podría estar más cerca de lo esperado.

Y es que según una filtración del reconocido ‘insider’ @d0nut2x en X (red social antes conocida como Twitter), la producción sí estaría preparando una nueva tanda de episodios.

Aunque hay una observación importante: al parecer, no se trataría de la cuarta temporada del show televisivo. En realidad, sería la parte 2 de su temporada 3.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 2 DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

De acuerdo con @SugoiLITE, otro perfil de X reconocido por sus filtraciones del mundo del anime, los próximos capítulos de “One-Punch Man” se estrenarían en el 2027.

Esto implica que los episodios tardarán un tiempo en llegar, pero—obviamente—la espera no será tan larga como la que existió entre la primera y segunda temporada de la serie.

Y es que, como muchos recordamos, transcurrieron seis largos años entre ambas entregas.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA PARTE 2 DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

La parte 2 de “One-Punch Man” - Temporada 3 continuaría adaptando el Arco de la Asociación de Monstruos del manga de ONE, el cual no llegó a su conclusión en los 12 capítulos emitidos.

Además, los fans más exigentes esperan:

Mayor tiempo de producción , lo que le permitiría al estudio J.C. Staff trabajar en mejores condiciones.

, lo que le permitiría al estudio J.C. Staff trabajar en mejores condiciones. Mayor presupuesto , con el que se podría recuperar el nivel de la destacada primera temporada del anime.

, con el que se podría recuperar el nivel de la destacada primera temporada del anime. Una dirección renovada o, al menos, un cambio en la estrategia de producción.

Es decir, se espera que haya voluntad y recursos para hacerle justicia a la obra original. ¿Lo lograrán?

