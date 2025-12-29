Si creías que una producción sobre carreras sería solo para atletas o amantes del deporte, Netflix se prepara para cambiar tu perspectiva. Y es que la plataforma estrena “100 metros” (en inglés: “100 meters” y en su idioma original: “Hyakuemu”), una interesante película animada que explora la historia de una rivalidad que va más allá de las pistas de atletismo. Así, ¿te gustaría sumar este largometraje a tu lista de visualizaciones? Entonces, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la cinta es la primera adaptación cinematográfica del manga homónimo de Uoto, el mismo creador detrás de "Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la Tierra“.

Además, está dirigida por Kenji Iwaisawa, quien utilizó la técnica de la rotoscopia en su desarrollo.

¿Y en qué consiste este método? Pues, en filmar actores reales en movimiento y luego animar sobre esa base, fotograma por fotograma seleccionado.

¿DE QUÉ TRATA “100 METROS”?

“100 metros” narra la historia de Togashi, un corredor talentoso que domina las competencias de atletismo en su escuela.

Sin embargo, Komiya, un estudiante transferido, llega dispuesto a entrenar durísimo para alcanzarlo.

De esta manera, lo que comienza como un encuentro casual en la pista evoluciona hacia una rivalidad que los perseguirá durante años... transformando la competencia en una metáfora sobre la identidad, el propósito y el precio de la obsesión.

MIRA EL TRÁILER DE “100 METROS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “100 METROS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “100 metros” en japonés:

Tori Matsuzaka como Togashi , un corredor prodigioso que domina las carreras desde la infancia.

, un corredor prodigioso que domina las carreras desde la infancia. Shōta Sometani como Komiya , un joven transferido sin talento natural pero con una determinación inquebrantable que lo define.

, un joven transferido sin talento natural pero con una determinación inquebrantable que lo define. Kōki Uchiyama como Saizu

como Saizu Kenjirō Tsuda como Kaidō

como Kaidō Jun Kasama como Nigami

¿CÓMO VER “100 METROS”?

La película “100 metros” llega al catálogo de Netflix el miércoles 31 de diciembre del 2025, el último día del año.

Por lo tanto, para verla desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

La película "100 metros" explora la historia de dos rivales en la pista que se conocen desde niños (Foto: GKIDS / Netflix)

