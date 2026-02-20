Volcan planea invertir hasta US$135 millones en el proyecto Romina

Resumen

En materia social, Volcan informó que suscribió la ampliación por 20 años del acuerdo con la comunidad de Santa Catalina. Foto: GEC.
En materia social, Volcan informó que suscribió la ampliación por 20 años del acuerdo con la comunidad de Santa Catalina. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Volcan Compañía Minera anunció el avance en la ejecución del proyecto polimetálico Romina, concebido para garantizar la continuidad operativa del complejo Alpamarca. El presupuesto integral de la iniciativa ahora se estima entre US$115 millones y US$135 millones. La etapa actualmente en curso concentra entre US$60 millones y US$80 millones.

