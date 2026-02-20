Volcan planea invertir hasta US$135 millones en el proyecto Romina

Volcan Compañía Minera anunció el avance en la ejecución del proyecto polimetálico Romina, concebido para garantizar la continuidad operativa del complejo Alpamarca. El presupuesto integral de la iniciativa ahora se estima entre US$115 millones y US$135 millones. La etapa actualmente en curso concentra entre US$60 millones y US$80 millones.

Cabe precisar que en 2025, la compañía desembolsó US$39.9 millones en el desarrollo de Romina. El mayor nivel de inversión se programó para 2026, año en el que el proyecto ingresaría en operación hacia finales del segundo trimestre. Con ello culminaría el ciclo de inversión iniciado en el 2023.

En cuanto a la construcción del proyecto, el túnel principal alcanza un 97% de avance y la rampa fue concluida al 100%. La planta de tratamiento de aguas residuales industriales registra un 85% de ejecución y tendrá una capacidad de 120 litros por segundo.

De forma paralela, el portal de salida del túnel presenta un 83% de avance. La empresa también desarrolla labores de preparación minera orientadas al inicio de la explotación. Como parte del plan integral, se ejecutan mejoras en la planta Alpamarca para incrementar la capacidad de procesamiento y optimizar la calidad del mineral tratado.

PUEDES VER: Sociedad Peruana de Hidrocarburos exhorta al nuevo gobierno a garantizar estabilidad y predictibilidad para las inversiones

En el ámbito regulatorio, la compañía obtuvo la aprobación del plan minero y los permisos ambientales correspondientes. Estos incluyen modificaciones en el método de explotación que permitirán ampliar la capacidad productiva hasta 3.000 toneladas por día, con el objetivo de maximizar el retorno del capital invertido.

En materia social, Volcan informó que suscribió la ampliación por 20 años del acuerdo con la comunidad de Santa Catalina. Este entendimiento otorga estabilidad operativa y mitiga contingencias asociadas a la ejecución de la inversión.