Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De acuerdo con el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en el cuarto trimestre de 2025 la inversión privada mantuvo un elevado dinamismo al expandirse 10,1% interanual.
De acuerdo con el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en el cuarto trimestre de 2025 la inversión privada mantuvo un elevado dinamismo al expandirse 10,1% interanual.
Por Redacción EC

La economía peruana cerró el 2025 con señales claras de recuperación y consolidación. El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,4% en el año, en línea con las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), impulsado principalmente por el vigor de la demanda interna y, en especial, por el sólido desempeño de la inversión privada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Sociedad Peruana de Hidrocarburos exhorta al nuevo gobierno a garantizar estabilidad y predictibilidad para las inversiones
Perú

Sociedad Peruana de Hidrocarburos exhorta al nuevo gobierno a garantizar estabilidad y predictibilidad para las inversiones

El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió
Perú

El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?
Perú

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?

Ventas del sector automotor logran récord histórico mensual: llegan a 20,628 unidades en enero del 2026
Perú

Ventas del sector automotor logran récord histórico mensual: llegan a 20,628 unidades en enero del 2026