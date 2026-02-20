El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López

Escuchar
El directorio de Petro-Perú procedió a retirar su confianza a la gerente general Rita López, aprovechando la crisis política. (Foto: Composición con ChatGPT - Gestión)
Por Juan Saldarriaga

El directorio de Petro-Perú, presidido por Elba Rojas, retiró su confianza y removió del cargo a la gerente general Rita López, encargada de ejecutar el proceso de reorganización de la petrolera estatal.

