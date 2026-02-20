El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López

El directorio de Petro-Perú, presidido por Elba Rojas, retiró su confianza y removió del cargo a la gerente general Rita López, encargada de ejecutar el proceso de reorganización de la petrolera estatal.

Esto, aprovechando “el vacío generado por el cambio de Gobierno” y la incertidumbre en torno a la permanencia de miembros clave del gabinete ministerial, como la ministra Denisse Miralles, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señalaron fuentes del sector.

La medida fue adoptada ayer (19 de febrero) en sesión de directorio que prolongó hasta las 9 de la noche.

“Una las razones esgrimidas para remover a López del cargo fue que imprimió el nuevo organigrama de la empresa – aprobado el pasado 16 de febrero- en una hoja en vertical y no horizontal”, indicó una de las fuentes consultadas.

Se sabe que la remoción de López contradice abiertamente las recomendaciones del MEF y de ProInversión, entidades que lideran la reorganización de Petro-Perú conforme al DU 010-2025.

De acuerdo a esta versión, el directorio buscaría designar como sucesor de López a Fidel Murrugarra, exgerente corporativo de planeamiento de la estatal, funcionario allegado a Oscar Vera, exgerente general de la empresa y mandamás de la misma hasta hace muy poco.

“Con estos cambios se estaría abortando el proceso de reorganización de Petro-Perú”, señaló otra de las fuentes consultadas.

Trascendió que López se reunirá de urgencia con la ministra Miralles hoy (20 de febrero) a las 9:00 a.m. para tratar este tema en las instalaciones del MEF.

Rita López asumió el cargo de gerente general el pasado 10 de enero. Hace unos días logró que el directorio aprobara su propuesta de nueva estructura orgánica para la petrolera estatal con designaciones de su entera confianza.