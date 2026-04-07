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El Banco Mundial inclina la balanza

“El Banco Mundial siempre ha sido una agencia politizada. Esa realidad lo manifiesta su estudio nuevo en tiempos en que la política industrial está de moda”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    "La política industrial fracasa debido a problemas que el Banco Mundial no resuelve porque no se pueden resolver".
    "La política industrial fracasa debido a problemas que el Banco Mundial no resuelve porque no se pueden resolver".

    Después de más de 30 años de decir lo contrario, el Banco Mundial ha decidido que la política industrial tiene sentido para los países en desarrollo, sobre todo cuando ciertas condiciones existen.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.