El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el empleo adecuado a nivel nacional continúa en una senda de crecimiento sostenido, impulsado por el avance de la inversión pública y privada en sectores clave de la economía.

Entre octubre del 2024 y septiembre del 2025, este indicador se incrementó 6,8%, permitiendo que más de 610.000 personas accedan a mejores condiciones laborales y mayores ingresos para sus familias.

Durante su participación en la presentación del Índice Regional de Protección Social-Salud, Pensiones y Empleo de la PEA, Denisse Miralles, ministra de Economía, señaló que, según el informe del INEI, 9.653.900 peruanos cuentan con un empleo adecuado y que el país alcanzó 6.2 millones de puestos formales en el tercer trimestre del 2025.

Este resultado representa un crecimiento anual de 4,6%, uno de los ritmos más altos de los últimos años. La ministra destacó que esta expansión del empleo está estrechamente asociada a la recuperación de la actividad económica.

Entre enero y septiembre del 2025 el Perú creció 3,3%, impulsado por una demanda interna vigorosa y por el marcado repunte de la inversión privada, que en el tercer trimestre avanzó 11,4%, la tasa más alta desde 2021. Este comportamiento se complementa con la inversión pública, que entre enero y octubre superó los S/44.000 millones y registró un crecimiento de 6% respecto al mismo periodo del 2024.

El avance en el empleo formal también ha generado mejoras en la protección social. La titular del MEF explicó que la población ocupada afiliada a EsSalud alcanzó el 28%, mientras que la afiliación a los sistemas de pensiones llegó al 43,7%, aumentando 2,9 puntos porcentuales a nivel nacional y 3,7 puntos en el área urbana. “El empleo formal significa acceso a salud y la posibilidad de construir una pensión para la vejez”, subrayó.

Finalmente, la ministra sostuvo que la competitividad regional es clave para consolidar la recuperación económica y destacó el liderazgo de Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Tacna y Moquegua en los índices de competitividad y capital humano. “Estas acciones forman parte de una estrategia nacional que une competitividad, productividad y protección social, con el objetivo de que cada peruano tenga acceso a oportunidades sostenibles y a una vida con mayor seguridad y dignidad”, concluyó.