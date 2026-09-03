El Callao prepara un homenaje al papa León XIV con la construcción de una imponente estatua de casi 15 metros de altura, que será instalada en la entrada a la Costa Verde chalaca, dentro del Parque del Niño.

La iniciativa fue anunciada por el alcalde provincial, César Pérez, quien explicó que la obra busca reconocer el vínculo que el pontífice mantuvo con el Callao durante su trayectoria religiosa.

El proyecto se ejecutará con una donación integral de Caja Huancayo a la Municipalidad del Callao y está previsto que concluya entre el 2 y 3 de noviembre, pocos días antes de la llegada del papa al Perú anunciada para el 11 de noviembre.

¿Dónde estará ubicada la estatua de León XIV?

La monumental escultura será levantada en el Parque del Niño, ubicado en el ingreso a la Costa Verde del Callao.

La ubicación fue escogida estratégicamente debido a su visibilidad. De acuerdo con lo señalado por el alcalde Pérez, la estatua podrá ser apreciada por las personas que ingresen al Callao tanto desde el aeropuerto como desde el puerto.

“A todas las personas que lleguen del aeropuerto, que lleguen del puerto. O sea, el Callao es la entrada al Perú. En pocas palabras, va a bendecir todo el Callao”, señaló el alcalde provincial.

Una estatua de casi 15 metros recibirá al papa León XIV en el Callao. Foto: Municipalidad del Callao

La iniciativa busca recordar el paso del entonces monseñor Robert Prevost por la diócesis chalaca. El alcalde César Pérez destacó precisamente esta relación al explicar el proyecto:

“Acordémonos que el papa León XIV, monseñor Prevost, ha sido también encargado de la diócesis del Callao… En reciprocidad, estamos generando que la empresa privada, la Caja Huancayo, le done a la Municipalidad del Callao integralmente la imagen más alta del Papa”.

La autoridad municipal señaló que la escultura pretende convertirse en un nuevo referente espiritual y turístico para el Callao.

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Una estructura preparada para resistir fuertes vientos

Según lo informado por la Municipalidad del Callao, la estatua contará con una estructura interna completamente metálica, que estará anclada al terreno.

El diseño contempla condiciones de seguridad para la zona costera y una resistencia frente a vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

La obra estará a cargo de artistas peruanos y formará parte del espacio multifuncional donde se desarrollarán actividades relacionadas con la visita del pontífice.

🔵 Así será la nueva estatua del papa León XIV en el Callao 🙌



El primer puerto del país contará próximamente con una escultura monumental dedicada al pontífice, que alcanzará los 14 metros de altura.



Fuente: Municipalidad Provincial del Callao pic.twitter.com/Y8CjJIDOvw — Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 3, 2026

Parque del Niño podría recibir a más de 200.000 personas

El lugar donde será instalada la estatua también tendrá un papel importante durante las actividades previstas por la visita papal.

De acuerdo con las autoridades chalacas, el parque multifuncional tendría capacidad para albergar a más de 200.000 personas durante el evento inaugural.

La magnitud de la convocatoria también ha llevado al municipio a reforzar las medidas de seguridad en la zona de la Costa Verde.

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El municipio informó que cuenta con una red de 740 cámaras de videovigilancia, algunas de ellas equipadas con herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y reconocimiento de placas.

Estos sistemas estarán coordinados con el serenazgo y la Policía Nacional del Perú para reforzar el monitoreo durante las actividades vinculadas con la llegada del papa.

Según lo anunciado por las autoridades, el despliegue de seguridad en el sector será incrementado de manera considerable para garantizar el resguardo de los asistentes.

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