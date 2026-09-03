Así será la estatua de casi 15 metros del papa León XIV que se levantará en el Callao. Foto: Municipalidad del Callao
Así será la estatua de casi 15 metros del papa León XIV que se levantará en el Callao. Foto: Municipalidad del Callao
Por Redacción EC

El Callao prepara un homenaje al papa León XIV con la construcción de una imponente estatua de casi 15 metros de altura, que será instalada en la entrada a la Costa Verde chalaca, dentro del Parque del Niño.

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