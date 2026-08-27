El Gobierno a través de la Cancillería nombró a Rodrigo Boluarte Chávez como el funcionario responsable ante el Estado peruano de la preparación de la visita oficial del papa León XIV. El diplomático, quien ejerce funciones como ministro consejero, asume esta alta tarea logística de forma inmediata.

La resolución suprema con fecha 26 de agosto oficializa esta designación con la firma del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. El documento legal apareció publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano conforme a las leyes de transparencia del país.

Esta designación formal otorga al funcionario atribuciones específicas para suscribir convenios de colaboración mutua con entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras. Asimismo, el encargado asume la representación legal de la Cancillería en todos los procedimientos y trámites de carácter administrativo.

Cancillería nombra a Rodrigo Boluarte como encargado de visita del papa León XIV.

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo peruano declaró esta visita del Sumo Pontífice de interés nacional mediante una resolución previa de la presidencia. Esta disposición abarca las actividades preparatorias, las reuniones de los equipos organizadores y los eventos conexos que se desarrollen durante la segunda mitad del presente año.

Una delegación técnica de catorce especialistas del Vaticano inspeccionó recientemente las rutas viales, los posibles escenarios y las estrictas medidas de seguridad civil para cada ceremonia oficial. Los técnicos evaluaron el estado actual de la infraestructura urbana de las localidades que forman parte de la ruta papal.

La sesión de instalación de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel reunió a diversas instituciones del Estado para coordinar la logística necesaria. El equipo estatal busca asegurar condiciones óptimas de orden público, seguridad y comodidad para todos los ciudadanos asistentes a estas actividades pastorales.

Coordinaciones logísticas por visita del papa León XIV

La estadía del papa León XIV en el territorio nacional se desarrollará desde el 11 hasta el 16 de noviembre próximo. El itinerario pastoral del Sumo Pontífice contempla actividades oficiales en las ciudades de Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima.

La misa de carácter multitudinario tendrá lugar el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Los organizadores estiman una asistencia que superará el millón de fieles en este recinto militar de la Fuerza Aérea.