El papa León XIV encabezará una misa multitudinaria el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. EFE/EPA/Angelo Carconi
El papa León XIV encabezará una misa multitudinaria el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. EFE/EPA/Angelo Carconi
Por Redacción EC

El Gobierno a través de la Cancillería nombró a Rodrigo Boluarte Chávez como el funcionario responsable ante el Estado peruano de la preparación de la visita oficial del papa León XIV. El diplomático, quien ejerce funciones como ministro consejero, asume esta alta tarea logística de forma inmediata.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.