En el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, miles de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas se verán beneficiados con los nuevos montos en su remuneración asignados a cada grado y nivel, tanto para oficiales como para suboficiales. Así, la finalidad de la norma anunciada apunta a la actualización del salario consolidada del personal militar y policial, de acuerdo con la estructura de ingresos establecida por la ley. Además, se busca mejorar las condiciones laborales de los integrantes de estas instituciones como parte de la tercera fase del incremento progresivo autorizado para el año fiscal actual. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A CUÁNTO AUMENTÓ LA REMUNERACIÓN PARA LA PNP Y LAS FUERZAS ARMADAS?

A través del Decreto Supremo n.° 292-2025-EF, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se estableció que el personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas cuenten con un reajuste en sus remuneraciones, lo cual entrará en vigencia durante el presente mes. De esta manera, un general de división del Ejército, un vicealmirante de la Marina o un teniente general de la Fuerza Aérea y la PNP ganarán cerca de S/ 11 659,28.

Por su parte, un técnico jefe superior del Ejército, técnico superior primero de la Marina, técnico superior de la Fuerza Aérea y suboficial superior de la PNP percibirán hasta S/ 3 629,53. En el caso de los suboficiales y oficiales de mar, los sueldos se fijan en S/ 2 778,77 para el nivel de primera, S/ 2 727,23 para el de segunda y S/ 2 687,67 para el de tercera. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, la tabla de remuneraciones actualizada 2026 que estará bajo el presupuesto institucional del Ministerio de Defensa (MINDEF) y del Ministerio del Interior (MININTER):

General de división, vicealmirante o teniente general: S/ 11 659,28

General de brigada, contraalmirante, mayor general o general PNP: S/ 11 373,63

Coronel o capitán de navío: S/ 9 397,38

Teniente coronel, capitán de fragata o comandante: S/ 5 819,15

Mayor o capitán de corbeta: S/ 4 425,86

Capitán o teniente primero: S/ 3 678,50

Teniente o teniente segundo: S/ 3 071,05

Subteniente o alférez: S/ 2 998,77

Técnico jefe superior o suboficial superior: S/ 3 629,53

Técnico jefe o suboficial brigadier: S/ 3 482,90

Suboficial o técnico de primera: S/ 3 239,36

Suboficial o técnico de segunda: S/ 3 030,66

Suboficial o técnico de tercera: S/ 2 862,25

Suboficial u oficial de mar de primera: S/ 2 778,77

Suboficial u oficial de mar de segunda: S/ 2 727,23

Suboficial u oficial de mar de tercera: S/ 2 687,67

