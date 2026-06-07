A poco de finalizar la presente semana, distintas organizaciones benéficas de Illinois han confirmado que realizarán un acto bondadoso a favor de sus habitantes. Desde el 08 al 11 de junio, una gran cantidad de despensas están dispuestas a repartir alimentos gratis. Si estás interesado, esta nota te revelará los horarios, los centros de distribución disponibles y otros detalles importantes.
Aunque la iniciativa está pensada para los habitantes de bajos recursos económicos, todo residente puede acceder a estos recursos nutritivos y así disfrutar de un plato de comida en sus mesas.
Los bancos de alimentos que se unirán a esta causa en las fecha señaladas pueden ofrecer alimentos perecederos y no perecederos. Entonces, de asistir a las despensas, podrás recibir lácteos, frutas y verduras, productos horneados, conservas, alimentos secos y carnes congeladas.
Entonces, si pretendes conocer los horarios y las despensas disponibles en Illinois para recibir estos recursos, a continuación te compartiré una serie de listas con la información otorgada por Northern Illinois Food Bank. Presta suma atención.
Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Illinois del 08 al 11 de junio
- Lunes 08 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
- Martes 09 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548
|9 a.m. a 12 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
- Miércoles 10 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Peoria Area Food Pantry
|721 W McBean Street, Peoria, IL 61605
|9 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
|Mt. Zion Baptist Church
|304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 61605
|1 a 3 p.m.
- Jueves 11 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|The Hope Cupboard - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|1 a 3:45 p.m.
En caso notaste que las despensas señaladas en las listas están lejanas a tu hogar, no tienes de qué preocuparte. Puedes ingresar al sitio web de Northern Illinois Food Bank; tan solo ingresando tu código postal o dirección, el sistema te brindará las opciones más cercanas.
Te recomiendo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren colas; no olvides de llevar una bolsa para guardar estos alimentos y un documento que acredite que resides en alguna ciudad de Illinois.
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