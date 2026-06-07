Acceder a estos alimentos representaría una alivio para la carga económica de decenas de familias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Acceder a estos alimentos representaría una alivio para la carga económica de decenas de familias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de finalizar la presente semana, distintas organizaciones benéficas de han confirmado que realizarán un acto bondadoso a favor de sus habitantes. Desde el 08 al 11 de junio, una gran cantidad de despensas están dispuestas a repartir . Si estás interesado, esta nota te revelará los horarios, los centros de distribución disponibles y otros detalles importantes.

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Aunque la iniciativa está pensada para los habitantes de bajos recursos económicos, todo residente puede acceder a estos recursos nutritivos y así disfrutar de un plato de comida en sus mesas.

Los bancos de alimentos que se unirán a esta causa en las fecha señaladas pueden ofrecer alimentos perecederos y no perecederos. Entonces, de asistir a las despensas, podrás recibir lácteos, frutas y verduras, productos horneados, conservas, alimentos secos y carnes congeladas.

Entonces, si pretendes conocer los horarios y las despensas disponibles en Illinois para recibir estos recursos, a continuación te compartiré una serie de listas con la información otorgada por Northern Illinois Food Bank. Presta suma atención.

Los interesados de Illinois podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados de Illinois podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Illinois del 08 al 11 de junio

  • Lunes 08 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
  • Martes 09 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489 a.m. a 12 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
  • Miércoles 10 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
Mt. Zion Baptist Church304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 616051 a 3 p.m.
  • Jueves 11 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
The Hope Cupboard - Pekin1416 N 8th St., Pekin, IL 615541 a 3:45 p.m.
Es importante que acudas antes de la hora señalada para que recibas estos alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es importante que acudas antes de la hora señalada para que recibas estos alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso notaste que las despensas señaladas en las listas están lejanas a tu hogar, no tienes de qué preocuparte. Puedes ingresar al ; tan solo ingresando tu código postal o dirección, el sistema te brindará las opciones más cercanas.

Te recomiendo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren colas; no olvides de llevar una bolsa para guardar estos alimentos y un documento que acredite que resides en alguna ciudad de Illinois.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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