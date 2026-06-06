Diversas organizaciones benéficas de San Francisco están dispuestos a cooperar con el propósito de que sus habitantes puedan aliviar sus gastos económicos. Desde el 08 al 11 de junio, cientos de despensas estarán disponibles para repartir alimentos gratis. Se trata de productos nutritivos que pueden durarte por varios días. Si quieres acceder a estos recursos, esta nota te revelará los horarios y los puntos que deberás acercarte.
Ante el alto costo de vida que mantiene la ciudad de San Francisco, los habitantes no dudarán en recibir una ayuda por parte de las autoridades u organizaciones benéficas, ya que eso significaría reducir los gastos que presentan mes a mes.
En ese punto, distintos bancos de alimentos se unen para realizar la entrega de alimentos nutritivos —perecibles y no perecibles— a todos los ciudadanos interesados.
Por ejemplo, San Francisco Human Services Agency y San Francisco-Marin Food Bank han revelado cuáles son las despensas disponibles en las fechas señaladas para que los habitantes acudan a solicitar alimentos gratuitos. Para descubrirlos, fíjate en los siguientes cuadros.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 08 al 11 de junio
- Lunes 08 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|APA Family Support Services (Chinatown) - Groceries
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m. (Residentes del 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años)
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|8:00 a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, Santo Francisco, CA 94124
|7:00 a 9:00 a.m.
5:00 a 7:00 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, Santo Francisco, CA 94102
|7:00 a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 a 3:00 p.m.
- Martes 09 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|8:00 a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, Santo Francisco, CA 94124
|7:00 a 9:00 a.m.
5:00 a 7:00 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, Santo Francisco, CA 94102
|7:00 a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 a 3:00 p.m.
- Miércoles 10 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries
|1099 Sunnydale Avenue, Santo Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m. (Residentes de 94134 con hijos de 0 a 17 años)
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|8:00 a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, Santo Francisco, CA 94124
|7:00 a 9:00 a.m.
5:00 a 7:00 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, Santo Francisco, CA 94102
|7:00 a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 a 3:00 p.m.
- Jueves 11 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|APA Family Support Services (Visitacion Valley) - Groceries
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m. (Residentes de 94134, familias con hijos de 0 a 17 años)
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|8:00 a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, Santo Francisco, CA 94124
|7:00 a 9:00 a.m.
5:00 a 7:00 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, Santo Francisco, CA 94102
|7:00 a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 a 3:00 p.m.
Qué llevar al momento de recoger alimentos gratis en San Francisco
De acuerdo a SF-Marin Food Bank, los ciudadanos que necesitan acudir a las despensas emergentes con registro previo deberán presentar una identificación oficial y comprobante de residencia. Cuando se complete este trámite inicial, solo se tiene que mostrar dicha tarjeta semanalmente para acceder el apoyo alimentario.
Qué tipo de alimentos entregan en las despensas de San Francisco
Los alimentos están sujeto a la disponibilidad del momento, pero el suministro común se compone de frutas y vegetales, una opción de proteína entre huevos, pollo o cerdo congelados, arroz, lácteos, jugos, condimentos y otros productos variados.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!