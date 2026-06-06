Los residentes del estado mencionado pueden aprovechar este beneficio en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los residentes del estado mencionado pueden aprovechar este beneficio en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de iniciar una nueva semana, distintas organizaciones comunitarias se unen a una causa para el beneficio de los . Desde el lunes 08 hasta el jueves 11 de junio, cientos de despensas abrirán sus puertas para entregar . En caso estés interesado en esta ayuda o conoces alguien que realmente lo necesita, esta nota te revelará los horarios y los puntos de entrega disponibles.

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La mayoría de familias del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ tienen complicaciones económicas cada mes, debido a las cuentas o servicios que necesitan pagar. Entonces, están dispuestos a recibir cualquier tipo de ayuda.

Pensando en aliviar la carga económica de los residentes texanos, los bancos de alimentos realizan esta iniciativa de entregar productos nutritivos sin recibir algún dólar; su objetivo es permitir que las familias puedan disfrutar de un plato de comida en su mesas.

En las fechas señaladas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank distribuirán los alimentos a cientos de despensas para que las personas se acerquen y así obtengan estos recursos que pueden durarles por varios días.

A continuación, te brindaré un total de cuatro listas que te señalarán los horarios y las despensas disponibles desde el 08 hasta el 11 de junio.

Los alimentos que entregarán las despensas son nutritivos y pueden durar por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los alimentos que entregarán las despensas son nutritivos y pueden durar por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 08 al 11 de junio

  • Lunes 08 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 7521510 a.m. a 2 p.m.
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
  • Martes 09 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 7521510 a.m. a 2 p.m.
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Water from the Rock402 N. L. Robinson, Arlington, TX 76011 9:30 a.m. a 2 p.m.
  • Miércoles 10 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 7521510 a.m. a 2 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Water from the Rock402 N. L. Robinson, Arlington, TX 76011 9:30 a.m. a 2 p.m.
  • Jueves 11 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 7521510 a.m. a 2 p.m.
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Water from the Rock402 N. L. Robinson, Arlington, TX 76011 9:30 a.m. a 2 p.m.
Es importante tener en cuenta los horarios y los puntos de entrega disponibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es importante tener en cuenta los horarios y los puntos de entrega disponibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si consideras que las opciones mostradas están lejos de tu domicilio, existe otra forma de encontrar una despensa. Para ello debes ingresar a los sitios web de , y ; con solo introducir tu código postal o la dirección de tu vivienda, cada sistema te arrojará una lista de puntos de entrega.

Para los ciudadanos que tengan complicaciones para acceder a Internet y tienen interés en verificar los horarios de atención, puedes comunicarse a 2-1-1 o a los números telefónicos de los bancos de alimentos señalados.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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