A poco de iniciar una nueva semana, distintas organizaciones comunitarias se unen a una causa para el beneficio de los habitantes de Texas. Desde el lunes 08 hasta el jueves 11 de junio, cientos de despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis. En caso estés interesado en esta ayuda o conoces alguien que realmente lo necesita, esta nota te revelará los horarios y los puntos de entrega disponibles.
La mayoría de familias del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ tienen complicaciones económicas cada mes, debido a las cuentas o servicios que necesitan pagar. Entonces, están dispuestos a recibir cualquier tipo de ayuda.
Pensando en aliviar la carga económica de los residentes texanos, los bancos de alimentos realizan esta iniciativa de entregar productos nutritivos sin recibir algún dólar; su objetivo es permitir que las familias puedan disfrutar de un plato de comida en su mesas.
En las fechas señaladas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank distribuirán los alimentos a cientos de despensas para que las personas se acerquen y así obtengan estos recursos que pueden durarles por varios días.
A continuación, te brindaré un total de cuatro listas que te señalarán los horarios y las despensas disponibles desde el 08 hasta el 11 de junio.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 08 al 11 de junio
- Lunes 08 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|10 a.m. a 2 p.m.
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
- Martes 09 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|10 a.m. a 2 p.m.
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Water from the Rock
|402 N. L. Robinson, Arlington, TX 76011
|9:30 a.m. a 2 p.m.
- Miércoles 10 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|10 a.m. a 2 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Water from the Rock
|402 N. L. Robinson, Arlington, TX 76011
|9:30 a.m. a 2 p.m.
- Jueves 11 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|10 a.m. a 2 p.m.
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Water from the Rock
|402 N. L. Robinson, Arlington, TX 76011
|9:30 a.m. a 2 p.m.
Si consideras que las opciones mostradas están lejos de tu domicilio, existe otra forma de encontrar una despensa. Para ello debes ingresar a los sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank; con solo introducir tu código postal o la dirección de tu vivienda, cada sistema te arrojará una lista de puntos de entrega.
Para los ciudadanos que tengan complicaciones para acceder a Internet y tienen interés en verificar los horarios de atención, puedes comunicarse a 2-1-1 o a los números telefónicos de los bancos de alimentos señalados.
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