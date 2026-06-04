Los habitantes de San Francisco disfrutarán de una nueva jornada de alimentos gratis para este fin de semana. Distintos bancos de alimentos de la ciudad confirmaron que entregarán productos nutritivos a sus habitantes desde el 05 al 07 de junio. Para conocer los horarios, las despensas y otros detalles importantes, te invito a leer esta nota.
San Francisco es considerada una ciudad con alto costo de vida, ya que obliga a sus habitantes a percibir buenos ingresos económicos para adaptarse a dicha realidad. Como consecuencia, cientos de residentes tienen dificultades para estirar sus ingresos hasta el final de cada mes.
Por ende, estas familias estarían dispuestas a aceptar o recibir cualquier tipo de ayuda con tal de reducir sus gastos. Es así que los bancos de alimentos -en unión con despensas- quieren brindar el alivio económico a los ciudadanos de San Francisco.
En caso tú necesitas esta ayuda o conoces a una persona que puede beneficiarse de esta iniciativa, visualiza las siguientes listas para que tengas una mejor noción de la información en las fechas indicadas. Es aconsejable acudir 30 minutos antes de la hora señalada y llevar un documento de identificación como medida preventiva.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 05 al 07 de mayo
- Viernes 05 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|San Francisco Food Bank
|900 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Marin Food Bank
|2550 Kerner Boulevard, San Rafael, CA 94901
|8 a.m. a 3 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 am – 9:00 am
11:30 am – 1:00 pm
4:00 pm – 5:00 pm
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
- Sábado 06 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 am – 9:00 am
11:30 am – 1:00 pm
4:00 pm – 5:00 pm
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 am – 9:00 am
4:00 pm – 6:00 pm
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 am – 8:00 am
10:00 am – 1:30 pm
2:00 pm – 3:00 pm
- Domingo 07 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 am – 9:00 am
11:30 am - 1:00 pm
4:00 pm – 5:00 pm
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 am – 9:00 am
4:00 pm – 6:00 pm
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 am – 8:00 am
10:00 am – 1:30 pm
2:00 pm – 3:00 pm
Para que obtengas una mejor respuesta sobre las despensas disponibles en San Francisco, puedes ingresar al sitio web de SF-Marin Food Bank o contactarte al (415) 282-1900. Otra opción es llamar al 211, la cual está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Quiénes pueden recibir alimentos gratis en un banco o despensa de San Francisco
Aunque la iniciativa pretende beneficiar a las personas de escasos recursos económicos de la ciudad, California Association of Food Banks precisa que cualquier habitante puede acudir a las despensas o programas de alimentos sin importar su condición. Eso sí, deberán contactarse con cada organización para descubrir disponibilidad.
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