En ciertas jurisdicciones de Estados Unidos se está evaluando o ya entró en vigor el rechazo de licencias de conducir a inmigrantes que no demuestren un estatus legal en el país ; sin embargo, el estado de Illinois ha decidido brindar una mano a aquellos extranjeros que residen en el estado y se acostumbran a conducir un vehículo, pues se confirmó que se les otorgará esta credencial. A pesar de esta iniciativa, es necesario cumplir una serie de requisitos. En esta nota, te brindaré los detalles completos sobre esta disposición.

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Desde el 2024, el estado decidió reemplazar el permiso temporal para visitantes (TVDL, por sus siglas en inglés) por una licencia de conducir estándar; ésta cuenta con la leyenda “Federal Limits Apply”.

Dicha credencial permite a cualquier visitante en conducir por las distintas vías del estado; sin embargo, no es válida como una identificación federal ni sustituye el Real ID.

Ahora, con la implementación de la Ley HB-3882, Illinois permitirá a cualquier inmigrante sin estatus legal en obtener la licencia de conducir estándar sin la necesidad de contar con un número de Seguro Social.

Los inmigrantes indocumentados que residen en Illinois pueden acceder a esta credencial cumpliendo una serie de requisitos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Requisitos para tramitar una licencia estándar en Illinois si soy inmigrante indocumentado

Según lo señalado por el portal Illinois Legal Aid Online, estos son los requisitos que deberás cumplir si necesitas obtener una licencia de conducir estándar bajo la condición de inmigrante indocumentado:

Residir en Illinois por un periodo mayor o igual a 12 meses.

Mostrar un pasaporte o tarjeta de identidad consular vigente.

Efectuar el pago solicitado ($30 para nuevos usuarios y $5 para renovación).

Aceptar y realizar la prueba de vista y escritas.

Completar el curso de educación y formación de conductores en caso tengas entre 18 y 20 años.

Es necesario cumplir una serie de requisitos para acceder a este licencia estándar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuando se te cite en alguna sede del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), deberás llevar los documentos requeridos. Posteriormente, se te solicitará rellenar una solicitud de licencia y firmar una declaración de aceptar que no contarás con un número de Seguro Social .

La licencia de conducir estándar de Illinois solo tendrá una duración de cuatro años y está diseñada para fines particulares; es decir, no está válida para operar vehículos comerciales.

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