El Perú se ubica en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Esta característica geológica lo convierte en una zona de alta actividad sísmica. En otras palabras, las tierras peruanas se posicionan sobre espacios en los que las placas tectónicas se unen y separan, causando así movimientos telúricos y denominando a la región como altamente sísmica, calificativo que compartimos con países de la región sudamericana e incluso Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de leve magnitud, sismos de media y mayor intensidad hasta las alertas de un posible terremoto. Todo desde las redes oficiales del IGP (Instituto Geofísico del Perú), institución encargada de reportar sobre los sismos ocurridos en el país:

Sigue reporte del Temblor hoy en Perú, según IGP: epicentro, magnitud y hora de sismos este 17, 18 y 19 de julio - tdpe

Último temblor en Perú hoy

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0685

Fecha y Hora Local: 12/10/2025 06:14:26

Magnitud: 4.0

Profundidad: 36km

Latitud: -14.82

Longitud: -76.26

Referencia: 101 km al SO de Ica, Ica - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 12, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0684

Fecha y Hora Local: 12/10/2025 05:44:09

Magnitud: 4.2

Profundidad: 102km

Latitud: -15.25

Longitud: -74.24

Intensidad: II-III Acarí

Referencia: 45 km al NE de Acarí, Caravelí - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 12, 2025

En caso se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.