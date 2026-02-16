ACNUR dona 45 toneladas de ayuda humanitaria a INDECI para atención de emergencias

Carpas familiares, lámparas solares y unidades de vivienda prefabricadas para habilitar albergues temporales y atender a familias damnificadas. Ese es el foco de la donación de 45 toneladas de ayuda humanitaria que ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, entregó al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), valorizada en más de 1,7 millones de soles, para reforzar la capacidad de respuesta del Perú ante desastres y otras emergencias.

La donación está compuesta por más de 9.400 bienes humanitarios, entre ellos 128 unidades de vivienda prefabricadas, 100 tiendas familiares, una motobomba, 3.480 lámparas solares, 2.650 mantas, 750 esterillas, 1.490 lonas resistentes al fuego y 845 bidones y baldes para agua. Con estos insumos, INDECI podrá reforzar la atención inmediata, habilitar albergues temporales y mejorar el soporte logístico durante las operaciones de emergencia.

La entrega se realizó el último jueves 5 de febrero en el almacén de INDECI en el Callao, con la participación del jefe de INDECI, Luis Arroyo Sánchez, y la representante de ACNUR, Laura Almirall. También asistieron el director general para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Felipe Ugarelli, y la Coordinadora Residente de la ONU en el Perú, Rossana Dudziak.

La titular de ACNUR en el Perú destacó que la entrega apunta a actuar con anticipación: “Con esta donación, la agencia reafirma su compromiso de apoyar al Perú en los esfuerzos de preparación ante futuras emergencias, reduciendo el impacto en las personas y los daños materiales. La planificación con anticipación es fundamental para que los recursos lleguen donde más se necesitan”.

La mayor parte de los bienes quedó a disposición de Defensa Civil para su distribución a nivel nacional. Una parte se destinó a Tumbes, región expuesta de manera recurrente a emergencias por lluvias intensas. Además, parte de los elementos donados por ACNUR ya se distribuyó en Ucayali para apoyar a familias afectadas por las lluvias en el distrito de Purús.

Como parte de esta cooperación, ACNUR organizó una formación para el personal de Defensa Civil sobre el armado e instalación de las unidades de vivienda prefabricada, conocidas como RHU (Refugee Housing Units). Estas estructuras, utilizadas por ACNUR en emergencias alrededor del mundo, pueden servir en el Perú como albergues temporales, módulos de atención o espacios operativos móviles para el personal que despliega la respuesta en campo.

La colaboración entre ACNUR e INDECI se desarrolla en el marco de la Red Humanitaria Nacional, copresidida por INDECI y la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, que articula a organizaciones humanitarias nacionales e internacionales para fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias en el país.