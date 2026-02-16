ACNUR dona 45 toneladas de ayuda humanitaria a INDECI para atención de emergencias

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La donación, valorizada en más de 1,7 millones de soles, servirá para reforzar la capacidad de respuesta del Perú ante desastres y otras emergencias.
Por Redacción EC

Carpas familiares, lámparas solares y unidades de vivienda prefabricadas para habilitar albergues temporales y atender a familias damnificadas. Ese es el foco de la donación de 45 toneladas de ayuda humanitaria que ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, entregó al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), valorizada en más de 1,7 millones de soles, para reforzar la capacidad de respuesta del Perú ante desastres y otras emergencias.

