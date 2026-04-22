Resumen

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La empresa RICSA aseguró que los captores agredieron y amenazaron a siete de sus trabajadores Foto: Loreto Noticias
La empresa RICSA aseguró que los captores agredieron y amenazaron a siete de sus trabajadores Foto: Loreto Noticias
Por Redacción EC

La compañía RICSA denunció el secuestro de un total de siete de sus trabajadores, así como la retención de una barcaza petrolera con 10 500 barriles de crudo en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, región Loreto. La empresa indicó que los captores exigen el pago de S/2 millones para liberar a toda embarcación.

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