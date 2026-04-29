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Omar Sánchez dejó el Derecho para ser sacerdote. Foto: GEC
Omar Sánchez dejó el Derecho para ser sacerdote. Foto: GEC
/ Hugo Perez
Por Agencia EFE

Un mediático sacerdote de Perú enfrenta en el Vaticano una denuncia por presuntos abusos sexuales cometidos supuestamente contra una persona vulnerable, adicta a las drogas, que fue acogida en el centro que regenta el cura para personas con necesidades de asistencia, según reveló el medio digital Epicentro TV.

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