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El papa León XIV durante la misa de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano. (Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani)
El papa León XIV durante la misa de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano. (Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani)
Por Agencia EFE

El papa León XIV presidió hoy su primer Domingo de Pascua ante una abarrotada plaza de San Pedro e impartió la bendición ‘Urbi et Orbi’ con un nuevo llamamiento a la paz y condena de la guerra, aunque sin mencionar conflictos concretos en contra de lo que suele ser habitual en estas ocasiones.

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