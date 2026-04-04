Un fuerte sismo de magnitud 6.0 sacudió la región sur de Filipinas, a las 5:34 p. m., según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se registró a en el mar, a una profundidad de 99.57 kilómetros, y 90 kilómetros al sureste de la provincia de Sarangani.

Hasta el momento, las autoridades de Filipinas no han reportado víctimas fatales ni daños materiales en la ciudad.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú reportó que el fuerte sismo en Filipinas no generó alerta de tsunami en nuestro litoral.

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¿Por qué ocurren sismos fuertes en Filipinas?

Filipinas se ubica sobre Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra el 90% de actividad sísmica. También agrupa el 75% de volcanes activos a nivel mundial.

Por esa razón, el archipiélago experimenta frecuentes movimientos telúricos.