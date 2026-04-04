Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Filipinas es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de 40 000 km que concentra el 90% de la actividad sísmica. Foto: X/Hidrografía Perú
Filipinas es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de 40 000 km que concentra el 90% de la actividad sísmica. Foto: X/Hidrografía Perú
Por Redacción EC

Un fuerte sismo de magnitud 6.0 sacudió la región sur de Filipinas, a las 5:34 p. m., según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se registró a en el mar, a una profundidad de 99.57 kilómetros, y 90 kilómetros al sureste de la provincia de Sarangani.