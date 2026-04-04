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Un hombre camina entre los escombros de edificios destruidos en el lugar de un ataque aéreo israelí en la zona de Al Hosh, cerca de la ciudad costera libanesa de Tiro. Foto: Kawnat HAJU / AFP
Un hombre camina entre los escombros de edificios destruidos en el lugar de un ataque aéreo israelí en la zona de Al Hosh, cerca de la ciudad costera libanesa de Tiro. Foto: Kawnat HAJU / AFP
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia AFP

Siete personas, incluidas dos niñas, murieron en ataques de Israel en el sur de Líbano el sábado, dijo el Ministerio de Salud libanés.

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