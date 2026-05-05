Resumen

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Según el funcionario, todos los lesionados se encontraban dentro de la unidad al momento del accidente | Foto: Facebook (Captura) / Composición EC
Según el funcionario, todos los lesionados se encontraban dentro de la unidad al momento del accidente | Foto: Facebook (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Un bus del Metropolitano impactó contra la estación Andrés Reyes, en Lima, dejando un saldo de 18 personas heridas, entre ellas el conductor, quien presenta las lesiones de mayor consideración, informó el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández.

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