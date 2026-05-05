Un bus del Metropolitano impactó contra la estación Andrés Reyes, en Lima, dejando un saldo de 18 personas heridas, entre ellas el conductor, quien presenta las lesiones de mayor consideración, informó el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández.

De acuerdo con el funcionario, todos los lesionados se encontraban dentro de la unidad al momento del accidente y ninguno resultó afectado en la estación. El conductor fue trasladado a la Clínica Internacional, donde permanece estable y bajo observación médica tras ser rescatado por los bomberos mediante maniobras de extracción cuidadosas para evitar mayores lesiones.

Hernández detalló que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) fue activado de inmediato, por lo que los 18 heridos vienen recibiendo atención médica. “Todos están siendo atendidos y el seguro está cubriendo el tratamiento correspondiente” , indicó.

Respecto a las condiciones del vehículo, el titular de la ATU aseguró que la unidad contaba con todas las habilitaciones técnicas vigentes, incluyendo la revisión técnica (CITV), y que no se han detectado irregularidades previas en su operación. Asimismo, precisó que, según los reportes del centro de control, no existe evidencia de que el bus haya excedido el límite de velocidad antes del impacto.

En el lugar del accidente, efectivos de la Policía Nacional realizan las diligencias correspondientes, incluyendo mediciones y evaluaciones técnicas, a fin de determinar las causas que originaron el choque. Hernández señaló que, por tratarse de una vía terrestre, no se descarta ningún escenario, aunque enfatizó que tanto la infraestructura como el vehículo se encontraban en condiciones adecuadas antes del siniestro.

El funcionario subrayó que será la investigación policial la que establezca las responsabilidades y circunstancias exactas del accidente, cuyos resultados serán comunicados una vez concluidas las pericias. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando el estado de salud de los heridos y brindando asistencia a los afectados.