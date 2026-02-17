Congreso: presentan a María del Carmen Alva y Héctor Acuña como candidatos para suceder a José Jerí

La elección del nuevo presidente del Congreso que sucederá a José Jerí se realizará este miércoles a las 6 de la tarde. Hasta el momento, las bancadas de Acción Popular y Honor y Democracia formalizaron la presentación de sus candidatos: María del Carmen Alva y Héctor Acuña, respectivamente.

El plazo para la presentación de candidatos cierra hoy a las 6 de la tarde.

En octubre pasado, el entonces titular del Congreso, José Jerí, asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte.

Ahora, el nuevo titular del Parlamento, elegido en la sesión plenaria de este miércoles, asumirá la Jefatura de Estado tras la censura de Jerí.

¿Cuál es el procedimiento?

Según el artículo 12 del Reglamento del Congreso, durante la sesión se leen las listas de candidatos y la Mesa Directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores.

El presidente deposita su voto en el ánfora, luego los demás miembros de la Mesa Directiva y los congresistas escrutadores.

Después, uno a uno los congresistas serán llamados por orden alfabético y depositarán sus cédulas de votación en el ánfora.

Al finalizar, el presidente realiza el escrutinio y proclama al candidato que haya logrado un número de votos igual o superior a la mayoría simple de concurrentes.

Si ninguno obtiene la mayoría simple se efectuará una segunda votación, proclamándose al candidato con mayor respaldo.

El candidato ganador jura al cargo y asume sus funciones de inmediato.

Información en desarrollo...