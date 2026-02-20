Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades confirmaron el hallazgo del casco y el chaleco que vestía Ospina, el primer policía desaparecido, al momento de la caída | Foto: ATV (Captura) / Composición EC
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades confirmaron el hallazgo del casco y el chaleco que vestía Ospina, el primer policía desaparecido, al momento de la caída | Foto: ATV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Un nuevo accidente marcó la jornada de búsqueda del suboficial PNP y bombero voluntario Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, desaparecido esta mañana en las aguas del río Rímac, cuando trataba de rescatar a un perro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Segundo rescatista cayó al río Rímac en búsqueda de policía desaparecido
Accidentes

Segundo rescatista cayó al río Rímac en búsqueda de policía desaparecido

Huacho: cuatro fallecidos tras choque entre tráiler y miniván en la Panamericana Norte
Accidentes

Huacho: cuatro fallecidos tras choque entre tráiler y miniván en la Panamericana Norte

San Isidro: vehículo se despista, invade berma y atropella a peatón en plena avenida Javier Prado
Accidentes

San Isidro: vehículo se despista, invade berma y atropella a peatón en plena avenida Javier Prado

Callao: Tráiler se vuelca en la Faucett y genera caos vehicular rumbo al aeropuerto
Accidentes

Callao: Tráiler se vuelca en la Faucett y genera caos vehicular rumbo al aeropuerto