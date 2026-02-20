Segundo rescatista cayó al río Rímac en búsqueda de policía desaparecido

Un nuevo accidente marcó la jornada de búsqueda del suboficial PNP y bombero voluntario Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, desaparecido esta mañana en las aguas del río Rímac, cuando trataba de rescatar a un perro.

Y es que, durante las labores de rescate en las inmediaciones del Puente del Ejército, en el Cercado de Lima, un segundo agente del orden cayó al caudal tras una falla en su equipo de seguridad.

Se trata del suboficial Wilson Dávila Carrasco, de 26 años, quien descendió al cauce para buscar, lo que se creía era el cuerpo de su compañero desaparecido, pero su línea de vida cedió y fue arrastrado por la corriente.

Gracias a la rápida intervención de sus colegas de la Policía Nacional y del Ejército, el agente pudo ser rescatado metros más abajo con graves contusiones, por lo que recibió ayuda médica de urgencia.