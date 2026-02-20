Identifican a presunto chofer que atropelló y mató a Lizeth Marzano en San Isidro

Las autoridades identificaron al chofer que atropelló y mató a Lizeth Marsano, una joven corredora, en la zona de El Golf, distrito de San Isidro, ocurrido al promediar las 11 de la noche del último martes 17 de febrero.

Según informó Latina Noticias, se trata de Adrián Villar (21), cuyo abogado llegó a la sede de la fiscalía para rendir su manifestación e indagar sobre las investigaciones del trágico suceso.

La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía también determinó la ruta que siguió el vehículo tras el accidente que terminó con la vida de Marsano. Así, la unidad se dirigió a Miraflores.

Según dicho noticiero, el joven guardaría vínculo familiar con la periodista Marisel Linares, quien alegó que si bien el auto está registrado a su nombre, desde setiembre del año pasado ya no está en su poder, sino en el de una “tercera persona”.

Como se recuerda, la deportista Lizeth Marzano Noguera falleció atropellada por un vehículo que iba a toda velocidad en las inmediaciones de la avenida Camino Real, justo frente al ingreso de El Golf, distrito de San Isidro, cuando corría como parte de sus entrenamientos diarios.

La joven poseía un récord nacional, era multicampeona de pesca submarina y campeona nacional de buceo. Asimismo, era una estudiante de MBA en la Universidad Pacífico y sus amistades, tal como consta en redes sociales, le avizoraban un futuro brillante.

Cabe indicar que el caso es investigado por la comisaría de Orrantia y el área de Homicidios, que analizó las cámaras de seguridad de la zona para dar con el responsable.