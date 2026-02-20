Piura: jóvenes cruzan calle inundada sobre un colchón en Chulucanas

Tres jóvenes cruzaron una calle completamente inundada en el distrito de Chulucanas, en la región Piura, utilizando un colchón como improvisada balsa para poder llegar al otro extremo de la vía, cubierta por agua tras las fuertes precipitaciones que afectan la zona.

En el video, compartido en redes sociales por Latina Noticias, se observa cómo los menores son empujados sobre el colchón mientras el agua ocupa gran parte de la calle, reflejando el impacto de las lluvias registradas en los últimos días en la región norteña.

El escenario se da en medio de precipitaciones de fuerte intensidad en Piura y otras regiones del norte. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que estos eventos responden a un contexto de lluvias persistentes en la costa norte, con acumulados importantes en estaciones meteorológicas de la región.

La entidad alertó sobre la posibilidad de desbordes, activación de quebradas e inundaciones ante el incremento de caudales.

Alerta y recomendaciones

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil instó a las autoridades regionales y locales a adoptar medidas de prevención frente al aviso meteorológico de nivel naranja emitido por el Senamhi, que prevé precipitaciones de moderada a fuerte intensidad hasta el 23 de febrero en diversas regiones.

Según el pronóstico, se esperan acumulados significativos de lluvia en la sierra norte, centro y sur, además de granizo en zonas altoandinas y nevadas en localidades ubicadas por encima de los 3800 metros sobre el nivel del mar.

También se prevén descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora. El Indeci recomendó revisar rutas de evacuación, reforzar viviendas y coordinar acciones de respuesta ante posibles emergencias.