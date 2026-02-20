Resumen

Piura: jóvenes cruzan calle inundada sobre un colchón en Chulucanas. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Por Redacción EC

Tres jóvenes cruzaron una calle completamente inundada en el distrito de Chulucanas, en la región Piura, utilizando un colchón como improvisada balsa para poder llegar al otro extremo de la vía, cubierta por agua tras las fuertes precipitaciones que afectan la zona.

