El Poder Judicial en Piura dictó comparecencia con restricciones por un periodo de cuatro meses contra la exfiscal, Yohanny Yesenia Lindau Feria, quien el pasado domingo 12 de julio, fue detenida tras agredir a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Castilla.

Fue el juez Junior Ríos Olivos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de flagrancia de Piura que ordenó esta medida. Lindau Feria no debe ausentarse de la localidad en la que reside, tampoco podrá asistir a lugares donde vendan bebidas alcohólicas, además de presentarse presencialmente cuando sea citada.

Autoridad de Control del Ministerio Público inicia investigación disciplinaria contra fiscal de Piura. (Foto: Captura/América Noticias)

La exfiscal es investigada por presunta desobediencia o resistencia a la autoridad.

Por su parte, la Fiscalía de la Nación decidió dar por finalizada la designación de Yohanny Yesenia Lindau como fiscal adjunta provincial provisional en el distrito fiscal de Piura, tras los hechos en los que se encuentra involucrada.

Agresión a policía

Imágenes de la PNP muestran a Lindau Feria negarse a identificarse cuando el suboficial de la policía lo solicitó de manera formal, durante un operativo de tránsito en la ciudad.

“¿Por qué me voy a identificar contigo?” expresó la fiscal adjunta provincial ante los reiterados requerimientos pacíficos de los agentes locales.

Al trasladar a la abogada a la dependencia de la comisaría de Castilla por presuntamente presentar signos de haber consumido alcohol, según el parte policial, la detenida continuó con agresiones.