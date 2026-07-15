Yohanny Yesenia Lindau Feria agredió a un efectivo policial dentro de una dependencia de la PNP. Foto: Radio Nacional / YouTube
Yohanny Yesenia Lindau Feria agredió a un efectivo policial dentro de una dependencia de la PNP. Foto: Radio Nacional / YouTube
Por Redacción EC

El Poder Judicial en Piura dictó comparecencia con restricciones por un periodo de cuatro meses contra la exfiscal, Yohanny Yesenia Lindau Feria, quien el pasado domingo 12 de julio, fue detenida tras agredir a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Castilla.

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