El Poder Judicial en Piura dictócomparecencia con restricciones por un periodo de cuatro meses contra la exfiscal, Yohanny Yesenia Lindau Feria, quien el pasado domingo 12 de julio, fue detenida tras agredir a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Castilla.
El Poder Judicial en Piura dictócomparecencia con restricciones por un periodo de cuatro meses contra la exfiscal, Yohanny Yesenia Lindau Feria, quien el pasado domingo 12 de julio, fue detenida tras agredir a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Castilla.
Fue el juez Junior Ríos Olivos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de flagrancia de Piura que ordenó esta medida. Lindau Feria no debe ausentarse de la localidad en la que reside, tampoco podrá asistir a lugares donde vendan bebidas alcohólicas, además de presentarse presencialmente cuando sea citada.
La exfiscal es investigada por presunta desobediencia o resistencia a la autoridad.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación decidió dar por finalizada la designación de Yohanny Yesenia Lindau como fiscal adjunta provincial provisional en el distrito fiscal de Piura, tras los hechos en los que se encuentra involucrada.