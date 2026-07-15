El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash informó sobre la presunta desaparición de tres montañistas en el Parque Nacional Huascarán, en el tramo comprendido entre el Campo 2 y el Campo 1 del nevado Huascarán, a una altitud aproximada de 6 000 m s. n. m.

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de aproximadamente 20 personas se encuentra desplazándose hacia la zona para realizar las labores de búsqueda.

Es conocida como la montaña más alta del Perú, ya que se encuentra a más de 6.768 m.s.n.m. Está ubicada en el Parque nacional de Huascarán al limite de las provincias de Yungay y Carhuaz, en Áncash. Para poder escalar el Huscarán, primero debes llegar a Yungay, luego dirigirte a la localidad de Musho. Desde ese punto realizar una caminata de cuatro horas hasta el glaciar Raimondi, aquí varias personas permanecen para aclimatarse. Recuerda que la expedición dura de 6 a 7 días. (Foto: Shutterstock)

Uno de los desaparecidos responde al nombre de Alejandro Manuel Ugarte Jordan, se espera en las próximas horas conocer la identidad de los otros dos.

COER coordina acciones de búsqueda

En tanto, con la finalidad de fortalecer las acciones de búsqueda, el COER Áncash viene coordinando con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (DEPSAM PNP) – Áncash Caraz, la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), la Red de Salud Huaylas Norte y otras instituciones competentes.

Asimismo, se mantiene el monitoreo permanente del evento con el propósito de recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el tipo de peligro asociado a esta emergencia.

Montañistas fallecidos en junio

El mes pasado, se reportó que tres jóvenes montañistas desaparecieron para subir al nevado Tocllarahu, en la región Áncash. De acuerdo con la AGMP, el desprendimiento de nieve ocurrió cerca del denominado “hombro” del nevado, ubicado a unos 5.400 metros de altitud.

Luego de varios días, el guía de montaña peruano Florentino Caldua fue rescatado, sin embargo, el accidente dejó dos montañistas fallecidos: el ciudadano mexicano Daniel Navarro y su esposa, la canadiense Sandra Covone.