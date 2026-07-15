De acuerdo con la información preliminar, un grupo de aproximadamente 20 personas se encuentra desplazándose hacia la zona para realizar las labores de búsqueda.
Uno de los desaparecidos responde al nombre de Alejandro Manuel Ugarte Jordan, se espera en las próximas horas conocer la identidad de los otros dos.
COER coordina acciones de búsqueda
En tanto, con la finalidad de fortalecer las acciones de búsqueda, el COER Áncash viene coordinando con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (DEPSAM PNP) – Áncash Caraz, la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), la Red de Salud Huaylas Norte y otras instituciones competentes.
Asimismo, se mantiene el monitoreo permanente del evento con el propósito de recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el tipo de peligro asociado a esta emergencia.
El mes pasado, se reportó que tres jóvenes montañistas desaparecieron para subir al nevado Tocllarahu, en la región Áncash. De acuerdo con la AGMP, el desprendimiento de nieve ocurrió cerca del denominado “hombro” del nevado, ubicado a unos 5.400 metros de altitud.