El COER Áncash viene coordinando de manera permanente con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (DEPSAM PNP) y otras instituciones. Foto: GEC
El COER Áncash viene coordinando de manera permanente con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (DEPSAM PNP) y otras instituciones. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash informó sobre la presunta desaparición de tres montañistas en el Parque Nacional Huascarán, en el tramo comprendido entre el Campo 2 y el Campo 1 del nevado Huascarán, a una altitud aproximada de 6 000 m s. n. m.

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