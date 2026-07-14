El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia dispuso la liberación bajo mandato de comparecencia restringida para Joaquín E. Pacheco Lastreros y Leonardo S. Villarruel Valdivia, dos jóvenes que fueron capturados cuando pintaban grafitis con spray sobre muros de piedra de origen inca en el Centro Histórico de Cusco.

La decisión judicial se dio luego de celebrarse la audiencia de incoación de proceso inmediato, formulada tras la detención de los implicados la madrugada del último viernes en las inmediaciones del pasaje Loreto, el acceso principal a la Plaza Mayor.

El hecho ocurrió en la calle Inca Roca, a pocas cuadras de la Plaza Mayor del Cusco, donde las cámaras de seguridad captaron a la mujer aplicando pintura en aerosol sobre la estructura. (Foto: Andina)

Los procesados son investigados por la presunta comisión del delito contra los bienes culturales y el patrimonio paleontológico del Perú, bajo la modalidad específica de extracción ilegal de bienes culturales. Este ilícito, tipificado en el artículo 228 del Código Penal, se sigue en agravio del Estado peruano, representado por el Ministerio de Cultura (Mincul).

Acciones legales y labores de restauración física

Maritza Rosa Candia, titular de la Dirección de Cultura de Cusco aseguró que se tiene que “respetar nuestro patrimonio, todos estamos en la obligación de proteger y conservar”.

Cusco: Limpian muros incas afectados por pinturas y betún en Carnavales. Foto: difusión

La funcionaria estatal detalló asimismo que los especialistas adscritos al Departamento Físico Químico del Mincul vienen realizando las tareas técnicas necesarias para remover el pigmento sintético de las rocas prehispánicas sin erosionar ni alterar la composición original de las piezas arqueológicas.