Maritza Rosa Candia, titular de la Dirección de Cultura de Cusco aseguró que se tiene que “respetar nuestro patrimonio, todos estamos en la obligación de proteger y conservar”. Foto: composición GEC
Maritza Rosa Candia, titular de la Dirección de Cultura de Cusco aseguró que se tiene que “respetar nuestro patrimonio, todos estamos en la obligación de proteger y conservar”. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia dispuso la liberación bajo mandato de comparecencia restringida para Joaquín E. Pacheco Lastreros y Leonardo S. Villarruel Valdivia, dos jóvenes que fueron capturados cuando pintaban grafitis con spray sobre muros de piedra de origen inca en el Centro Histórico de Cusco.

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