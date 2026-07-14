La decisión judicial se dio luego de celebrarse la audiencia de incoación de proceso inmediato, formulada tras la detención de los implicados la madrugada del último viernes en las inmediaciones del pasaje Loreto, el acceso principal a la Plaza Mayor.
Los procesados son investigados por la presunta comisión del delito contra los bienes culturales y el patrimonio paleontológico del Perú, bajo la modalidad específica de extracción ilegal de bienes culturales. Este ilícito, tipificado en el artículo 228 del Código Penal, se sigue en agravio del Estado peruano, representado por el Ministerio de Cultura (Mincul).
Maritza Rosa Candia, titular de la Dirección de Cultura de Cusco aseguró que se tiene que “respetar nuestro patrimonio, todos estamos en la obligación de proteger y conservar”.
La funcionaria estatal detalló asimismo que los especialistas adscritos al Departamento Físico Químico del Mincul vienen realizando las tareas técnicas necesarias para remover el pigmento sintético de las rocas prehispánicas sin erosionar ni alterar la composición original de las piezas arqueológicas.