Senamhi advierte incremento de caudales y activación de quebradas en Ica y Arequipa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las persistentes precipitaciones en el sur del país han generado un escenario de riesgo crítico debido al incremento súbito de caudales y la activación de quebradas.

De ese modo, las regiones de Ica, Arequipa y Moquegua presentan actualmente condiciones de vulnerabilidad que ya han afectado el transporte y la agricultura, informó la Entidad.

¿Qué zonas fueron afectadas?

En ese sentido, de acuerdo con la Subdirección de Predicción Hidrológica, el impacto más severo se registró en la región Ica, pues el pasado 17 de febrero, el río Palpa dañó infraestructura vial, mientras que el 18 de febrero el río Ingenio provocó desbordes en zonas agrícolas y la activación de quebradas que interrumpieron diversos tramos de la carretera Panamericana Sur.

Por otro lado, en Arequipa, el río Chili superó el umbral naranja el 19 de febrero. Los especialistas advierten que, debido a la continuidad de las lluvias, persiste el peligro de activación de torrenteras en zonas urbanas.

“Las condiciones actuales favorecen nuevos incrementos de caudal y activación de quebradas en la vertiente del Pacífico”, señaló Edgar Sánchez de la Cruz, Presidente Ejecutivo (e) del Senamhi.

¿Cómo afectó al sector agrario?

El exceso hídrico y las temperaturas cálidas están afectando cultivos estratégicos en la costa sur. En el valle de Ica, los desbordes de los ríos Grande, Pisco y San Juan han dañado plantaciones de maíz, palto, algodón y zapallo.

Además, la alta humedad ha disparado alertas fitosanitarias por la aparición de oídium en viñedos y el riesgo de plagas como la mosca de la fruta. Por el contrario, en las zonas andinas de Huancavelica y Ayacucho, la disponibilidad hídrica ha favorecido a los cultivos de secano, aunque se mantienen bajo vigilancia por posibles granizadas.

El pronóstico del Senamhi

El Senamhi proyecta que para la ciudad de Arequipa, se pronostican tormentas con lluvias de moderada a fuerte intensidad entre el 20 y 21 de febrero, con acumulados mayores hacia el domingo 22 y lunes 23.

Sánchez de la Cruz aseguró que existe una coordinación permanente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para mitigar los riesgos.