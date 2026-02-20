Senamhi advierte incremento de caudales y activación de quebradas en Ica y Arequipa

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El organismo técnico continuará el monitoreo de las cuencas y recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las persistentes precipitaciones en el sur del país han generado un escenario de riesgo crítico debido al incremento súbito de caudales y la activación de quebradas.

