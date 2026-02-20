¿Invierno sin chompas? El pronóstico de Senamhi que sorprende a Lima

Por Redacción EC

El verano continúa con fuerza en el Perú con temperaturas que fluctúan entre los 18 °C y 29 °C, así como niveles muy altos de radiación UV en varias regiones costeras. Esta alarmante situación ha llevado a los especialistas a advertir a la población que extreme los cuidados con el fin de evitar enfermedades en la piel. De hecho, esta situación se podría prolongar para los próximos meses, debido a que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó que la presencia del Fenómeno El Niño Costero podría generar una temperatura más cálida y otras anomalías durante el invierno en el país. Frente a esta situación, instaron a la población a seguir las indicaciones de sus autoridades locales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

