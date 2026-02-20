¿Invierno sin chompas? El pronóstico de Senamhi que sorprende a Lima

El verano continúa con fuerza en el Perú con temperaturas que fluctúan entre los 18 °C y 29 °C, así como niveles muy altos de radiación UV en varias regiones costeras. Esta alarmante situación ha llevado a los especialistas a advertir a la población que extreme los cuidados con el fin de evitar enfermedades en la piel. De hecho, esta situación se podría prolongar para los próximos meses, debido a que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó que la presencia del Fenómeno El Niño Costero podría generar una temperatura más cálida y otras anomalías durante el invierno en el país. Frente a esta situación, instaron a la población a seguir las indicaciones de sus autoridades locales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.

¿CUÁNDO INICIA EL OTOÑO 2026 EN PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el verano en nuestro país se estima que finalice el próximo 20 de marzo de 2026 para dar paso a la estación del otoño, que iniciaría ese mismo día y que traería un clima mucho más fresco. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las posibles fechas de las siguientes temporadas en el Perú: