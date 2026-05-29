Junio llega acompañado de diversos espectáculos celestes que captarán la atención de aficionados y observadores del cielo en distintas partes del mundo. Como ocurre cada año, los fenómenos astronómicos vuelven a convertirse en protagonistas, ofreciendo oportunidades únicas para contemplar algunos de los eventos más llamativos del firmamento. Entre ellos destacan las diferentes fases de la Luna, que marcarán el ritmo del calendario astronómico durante las próximas semanas. No obstante, la visibilidad de estos acontecimientos puede variar según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada región. A continuación, revisa el calendario lunar y conoce las fechas más importantes para seguir de cerca estos fenómenos naturales en el campo de la astronomía.

Revisa AQUÍ los eventos astronómicos que nos esperan en junio 2026

• 7 de junio: La Luna protagonizará una conjunción con Saturn, visible en la constelación de Cetus.

• 12 de junio: El satélite natural de la Tierra aparecerá muy próximo a Mars en la región de la constelación de Aries.

• 14 de junio: Durante las primeras horas del día, la Luna compartirá protagonismo con Jupiter, el planeta más grande del sistema solar.

• 16 de junio: Será el turno de Venus, que destacará junto a la Luna en la constelación de Géminis, ofreciendo uno de los encuentros más brillantes del mes para los observadores.

Calendario astronómico en lo que resta del año

29 de junio: Luna del Ciervo

Luna del Ciervo 28 de julio : Luna del Esturión.

: Luna del Esturión. 27 de agosto: Luna de Cosecha.

Luna de Cosecha. 25 de septiembre: Luna del Cazador.

Luna del Cazador. 25 de octubre: Luna del Castor.

Luna del Castor. 24 de diciembre: Luna Fría (Una Navidad iluminada por el plenilunio).

Eclipses que ocurrirán en lo que resta del 2026

Eclipse Solar Total (12 de agosto de 2026): El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas.

El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas. Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto de 2026): Visible en América, Europa y África.

Sigue estas recomendaciones para observar el cielo

Para observar estos fenómenos astronómicos se recomienda alejarse de las zonas con contaminación lumínica y ubicarse en espacios abiertos o rurales que permitan una mejor visibilidad del cielo.

También es útil apoyarse en aplicaciones de astronomía como SkyView o Stellarium para identificar con precisión la posición de la Luna y los planetas.

En el caso del eclipse solar del 12 de agosto, es fundamental utilizar gafas con certificación ISO 12312-2 para proteger la vista.