Por Redacción EC

Junio llega acompañado de diversos espectáculos celestes que captarán la atención de aficionados y observadores del cielo en distintas partes del mundo. Como ocurre cada año, los fenómenos astronómicos vuelven a convertirse en protagonistas, ofreciendo oportunidades únicas para contemplar algunos de los eventos más llamativos del firmamento. Entre ellos destacan las diferentes fases de la Luna, que marcarán el ritmo del calendario astronómico durante las próximas semanas. No obstante, la visibilidad de estos acontecimientos puede variar según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada región. A continuación, revisa el calendario lunar y conoce las fechas más importantes para seguir de cerca estos fenómenos naturales en el campo de la astronomía.