El calendario sigue avanzando a gran velocidad y, casi sin darnos cuenta, estamos a las puertas de junio, un mes especial porque marca el inicio de la segunda mitad de 2026. Con su llegada, muchas personas aprovechan la oportunidad para renovar metas, atraer buenas vibras y compartir mensajes cargados de optimismo con familiares, amigos y seres queridos. Para quienes disfrutan comenzar cada mes con actitud positiva y transmitir buenos deseos a su entorno, esta fecha se convierte en una ocasión ideal para dedicar palabras inspiradoras. Si eres de los que acostumbra enviar saludos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, aquí encontrarás una selección de frases perfectas para darle la bienvenida a junio con entusiasmo y esperanza.

Las mejores frases para recibir junio y compartirlas en WhatsApp, Facebook e Instagram

La esperanza es ser capaz de ver que hay una luz a pesar de toda la oscuridad. | Desmond Tutu

El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene. | Henry Ford

El truco es disfrutar la vida. No te quedes esperando a que vengan mejores días. | Marjorie Pay Hinkley

Es impresionante. La vida cambia muy rápido, de un modo positivo, si la dejas. | Lindsey Vonn

No temas a las sombras. Simplemente significa que hay una luz que brilla en algún lugar cercano. | Ruth E. Renkel

Los que dicen que es imposible… que no molesten a los que lo están haciendo. | Albert Einstein

En la luz adecuada, en el momento correcto, todo es extraordinario. | Aaron Rose

La vida es 10% de lo que me ocurre y 90% de cómo reacciono a ello. | Charles Swindoll

Refranes cortos de junio

Junio brillante, año abundante.

Junio es todo día, niños, jóvenes y viejos tienen más energía.

En junio el veintiuno, es largo como ninguno.

Lluvias en junio, infortunio.

Los días no laborables que le restan al 2026

Viernes 19 de junio: Día de la Emancipación ( Juneteenth )

Día de la Emancipación ( ) Viernes 3 de julio: Día de la Independencia de EE. UU.

Día de la Independencia de EE. UU. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias del Perú

Fiestas Patrias del Perú Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias del Perú

Fiestas Patrias del Perú Lunes 7 de septiembre: Día del Trabajo ( Labor Day )

Día del Trabajo ( ) Lunes 12 de octubre: Día del Descubrimiento de América ( Columbus Day )

Día del Descubrimiento de América ( ) Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos

Día de los Veteranos Jueves 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Día de Acción de Gracias Viernes 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Día de Acción de Gracias Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Qué se sabe del día no laborable del 27 de julio?





Aunque el 27 de julio fue establecido como día no laborable, los servicios considerados esenciales continuarán desarrollando sus actividades con normalidad para garantizar la atención a la población. Entre los sectores que mantendrán sus operaciones figuran salud, saneamiento, suministro de energía eléctrica, agua potable, gas y telecomunicaciones, siendo responsabilidad de cada empleador definir el personal requerido para asegurar la continuidad del servicio. Asimismo, el transporte público y privado, las entidades financieras, además de puertos y aeropuertos, seguirán funcionando regularmente durante esa jornada. En el caso del sector privado, la aplicación del día no laborable será facultativa y dependerá de los acuerdos alcanzados entre empleadores y trabajadores respecto a la recuperación de las horas no trabajadas. Si no existe un consenso entre ambas partes, corresponderá al empleador tomar la decisión final sobre el descanso y su compensación.