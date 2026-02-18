Lluvia intensa de verano sorprendió distritos de Lima y Callao durante la madrugada

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Precipitaciones de moderada intensidad sorprenden a Lima y Callao en la madrugada. (Foto: Referencial/Andina)
Por Redacción EC

Una lluvia de moderada intensidad se registró durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero en diversos distritos de Lima y Callao. Los mayores acumulados fueron en el primer puerto (0.3 mm/día), mientras que las precipitaciones provenientes de la sierra también ocasionaron acumulados de 0.2 mm para La Molina y Villa María del Triunfo.

