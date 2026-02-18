Lluvia intensa de verano sorprendió distritos de Lima y Callao durante la madrugada

Una lluvia de moderada intensidad se registró durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero en diversos distritos de Lima y Callao. Los mayores acumulados fueron en el primer puerto (0.3 mm/día), mientras que las precipitaciones provenientes de la sierra también ocasionaron acumulados de 0.2 mm para La Molina y Villa María del Triunfo.
Sectores como Oquendo y avenidas como Néstor Gambetta, Elmer Faucett y Argentina resultaron afectadas por las precipitaciones en cuestión de minutos. En los alrededores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también se reportó lluvia, aunque sin afectar las operaciones aéreas.
En zonas cercanas al litoral como Chorrillos, Barranco, San Isidro y Miraflores presentaron un panorama similar, con lloviznas y lluvia moderada durante varias horas de la madrugada.
Ante el pavimento resbaladizo, conductores optaron por disminuir la velocidad para prevenir accidentes. Hasta el momento no se han reportado emergencias vinculadas a las lluvias.
Alerta vigente en la costa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que mantiene activa una alerta roja en Lima, Callao y gran parte de la costa peruana por lluvias de ligera a extrema intensidad.