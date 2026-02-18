Lluvia intensa de verano sorprendió distritos de Lima y Callao durante la madrugada

Una lluvia de moderada intensidad se registró durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero en diversos distritos de Lima y Callao. Los mayores acumulados fueron en el primer puerto (0.3 mm/día), mientras que las precipitaciones provenientes de la sierra también ocasionaron acumulados de 0.2 mm para La Molina y Villa María del Triunfo.

Sectores como Oquendo y avenidas como Néstor Gambetta, Elmer Faucett y Argentina resultaron afectadas por las precipitaciones en cuestión de minutos. En los alrededores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también se reportó lluvia, aunque sin afectar las operaciones aéreas.

Callao y distritos costeros de Lima registran lluvia sin reportes de emergencias. (Foto: Referencial/Andina)

En zonas cercanas al litoral como Chorrillos, Barranco, San Isidro y Miraflores presentaron un panorama similar, con lloviznas y lluvia moderada durante varias horas de la madrugada.

Ante el pavimento resbaladizo, conductores optaron por disminuir la velocidad para prevenir accidentes. Hasta el momento no se han reportado emergencias vinculadas a las lluvias.

Alerta vigente en la costa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que mantiene activa una alerta roja en Lima, Callao y gran parte de la costa peruana por lluvias de ligera a extrema intensidad.

De acuerdo con el organismo, las regiones del norte como Tumbes y Piura registrarían los mayores acumulados, con estimaciones de entre 50 y 85 milímetros por día. Asimismo, advirtió sobre la probabilidad de descargas eléctricas en distritos alejados del litoral en dichos departamentos.

La alerta rige para el miércoles 18 y jueves 19 de febrero en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Lluvias mojan calles de la capital y Senamhi activa alerta roja en la costa. (Foto: Referencial/Andina)

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.