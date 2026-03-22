Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en el distrito de Lince, luego de que el patrullero en el que se desplazaban colisionara con una camioneta.

El hecho se registró en la cuadra 14 de la avenida Petit Thouars, en la intersección con la calle Manuel Segura, alrededor de las 5:30 a.m., según informó el comandante de los Bomberos, Juan José Bardales Sifuentes.

Producto del fuerte impacto, el vehículo policial —perteneciente a la comisaría de Lince— sufrió graves daños materiales, dio varias vueltas de campana y terminó volcado a un costado de la vía.

Los dos agentes heridos fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladados al Hospital de la Policía para una evaluación más detallada. “ Son dos efectivos que han resultado afectados y se les ha brindado el soporte correspondiente. El diagnóstico lo determinará el médico”, precisó Bardales.

Para atender la emergencia, se desplegaron tres unidades del Cuerpo General de Bomberos, incluyendo una ambulancia, una unidad de rescate y apoyo adicional desde la compañía de Jesús María.

El comandante indicó que, al momento de la llegada de los rescatistas, los policías ya se encontraban fuera del vehículo; sin embargo, la estabilización del patrullero resultó compleja debido a que estaba volcado.

En tanto, el conductor de la camioneta negra resultó ileso y fue trasladado a la comisaría de Lince para las diligencias correspondientes. Según se informó, el chofer rechazó recibir atención médica en el lugar.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Las autoridades deberán determinar las circunstancias de la colisión, así como descartar si alguno de los conductores se encontraba bajo efectos de alcohol u otras sustancias.

La zona permaneció parcialmente restringida durante las labores de rescate y retiro de las unidades siniestradas, lo que generó congestión vehicular en las primeras horas de la mañana.

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