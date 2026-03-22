Resumen

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Accidente en avenida Petit Thouars deja dos policías heridos y vehículo volcado. (Foto: Andina)
Accidente en avenida Petit Thouars deja dos policías heridos y vehículo volcado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en el distrito de Lince, luego de que el patrullero en el que se desplazaban colisionara con una camioneta.

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