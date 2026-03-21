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Lambayeque: dos escolares mueren tras ser arrastrados por el río La Leche en Batangrande. Foto: Senasa.
Lambayeque: dos escolares mueren tras ser arrastrados por el río La Leche en Batangrande. Foto: Senasa.
Por Redacción EC

Dos estudiantes de 16 años fallecieron tras ser arrastrados por el río La Leche, en el sector San Juan del centro poblado de Batangrande, provincia de Ferreñafe. Ambos habían ingresado al agua poco antes del incidente.

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