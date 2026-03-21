Dos estudiantes de 16 años fallecieron tras ser arrastrados por el río La Leche, en el sector San Juan del centro poblado de Batangrande, provincia de Ferreñafe. Ambos habían ingresado al agua poco antes del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el caudal del río se incrementó de forma repentina, lo que ocasionó que la corriente los lleve hacia una zona de mayor profundidad, donde desaparecieron.

Vecinos del lugar acudieron de inmediato para iniciar la búsqueda. Luego de varias horas de trabajo, lograron recuperar uno de los cuerpos, mientras que el otro menor seguía sin ser ubicado.

Según reportó la agencia Andina, las labores de rastreo continúan en distintos puntos del río. Además, se conoció que ambos adolescentes cursaban el quinto año de secundaria en el colegio Juan Aurich Pastor, hecho que ha generado profundo pesar en su entorno.

Recomendaciones ante el incremento del caudal

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió recomendaciones ante el aumento del nivel de los ríos para evitar riesgos en la población.

Entre las principales medidas, se pide alejarse de las riberas y no detenerse a observar la crecida del agua. También se recomienda no cruzar puentes cuando el nivel del río esté cerca del borde.

Asimismo, se exhorta a no regresar a zonas afectadas hasta que las autoridades lo autoricen, seguir las indicaciones oficiales y mantener la calma en todo momento.