Resumen

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Trujillo: galón de GLP se vende desde S/ 11.50 en medio de alza de precios. Foto: César Campos/@photo.gec
Trujillo: galón de GLP se vende desde S/ 11.50 en medio de alza de precios. Foto: César Campos/@photo.gec
Por Redacción EC

El precio del gas licuado de petróleo (GLP) continúa elevado en Trujillo, donde el galón se comercializa desde S/ 11.50. La situación ha generado preocupación entre transportistas, conductores particulares y usuarios, debido al impacto directo en sus gastos diarios.

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