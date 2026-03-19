El precio del gas licuado de petróleo (GLP) continúa elevado en Trujillo, donde el galón se comercializa desde S/ 11.50. La situación ha generado preocupación entre transportistas, conductores particulares y usuarios, debido al impacto directo en sus gastos diarios.

Según reporta el noticiero 24 Horas, algunos taxistas optan por mantener sus tarifas para no perder clientes, mientras otros se ven obligados a incrementarlas para cubrir los costos del combustible.

Conductores particulares también advirtieron que el GLP llegó a venderse hasta en S/ 14 por galón, y que, pese a una ligera reducción, el precio se mantiene alto.

Vecinos de la zona señalaron que el encarecimiento del combustible ya comienza a reflejarse en el precio de algunos alimentos, lo que incrementa la preocupación en medio de un contexto en el que, según recuerdan, el Gobierno había señalado que la crisis energética estaba superada.

La situación no es ajena a Lima. Un recorrido realizado por RPP en diversos grifos de la capital evidenció que el GLP puede alcanzar hasta los S/ 16 por galón, aunque existen puntos donde se ofrece a menor precio. En una estación ubicada en la avenida México, en La Victoria, el combustible se comercializa a S/ 10.49, lo que ha generado mayor afluencia de conductores.

“Vengo por el tema del precio. En otro lado, he visto a 13, 14 soles. Acá está S/ 10.49. Ojalá que me dejen tanquearlo, me dura dos días”, comentó un usuario a la emisora.

En ese contexto, especialistas señalan que la situación responde a problemas en la reposición de inventarios. El consultor de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, Arturo Vásquez, indicó a RPP que, tras la reanudación del suministro de gas natural de Camisea, aún persisten dificultades en el abastecimiento de GLP debido a la alta demanda.

Estimó que la normalización podría tomar alrededor de 15 días, conforme se restablezcan los niveles de stock.