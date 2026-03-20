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Un policía abrió fuego cuando un adolescente habría intentado desenfundar su arma durante una intervención en La Perla, Callao. (América Noticias)
Un policía abrió fuego cuando un adolescente habría intentado desenfundar su arma durante una intervención en La Perla, Callao. (América Noticias)
Por Redacción EC

Un adolescente de 17 años de nacionalidad extranjera resultó herido de bala este viernes en un enfrentamiento con un agente de la PNP en el distrito de La Perla, Callao.

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