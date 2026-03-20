Un adolescente de 17 años de nacionalidad extranjera resultó herido de bala este viernes en un enfrentamiento con un agente de la PNP en el distrito de La Perla, Callao.

El incidente ocurrió a la 1:11 p.m. en las inmediaciones del jirón Brasil, a escasa distancia de la comisaría del sector.

De acuerdo con la información brindada por la PNP, el joven se desplazaba en una motocicleta que circulaba en sentido contrario por la vía pública.

Un policía abrió fuego cuando un adolescente habría intentado desenfundar su arma durante una intervención en La Perla, Callao. (América Noticias)

Un policía abrió fuego cuando un adolescente habría intentado desenfundar su arma durante una intervención en La Perla, Callao. (América Noticias)

Cámaras de seguridad de la municipalidad captaron el momento en que el adolescente descendió del vehículo para increpar a un transeúnte y realizó gestos reiterados de extraer un arma de fuego de entre sus prendas

Un suboficial uniformado que se encontraba en la zona intervino de inmediato y ordenó a los sujetos que se detuvieran, pero fue desobedecido.

Ante la resistencia y el presunto intento de ataque, el efectivo policial hizo uso de su arma de reglamento, impactando al menor, mientras que el conductor de la motocicleta escapó del lugar con rumbo desconocido.

En el Callao, un policía intervino a un menor de 17 años venezolano que circulaba en moto en sentido contrario. Tras discusión y gesto de sacar arma, el suboficial le ordenó detenerse, pero huyó. El efectivo disparó, hiriéndolo; el amigo escapó. El herido, con antecedentes de intento de asesinato, fue llevado al hospital y detenido. Autoridades elogian la actuación policial racional.

El personal policial solicitó apoyo de un patrullero para trasladar al herido de urgencia hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión.

El jefe de la Región Policial Callao informó que el adolescente bajo custodia sería el mismo que el pasado 17 de marzo intentó asesinar a otro joven en los exteriores del Mercado Central del Callao. Actualmente, el sospechoso permanece internado bajo vigilancia de agentes del orden y la Fiscalía de Familia ha sido notificada para iniciar los procedimientos legales correspondientes debido a la edad del presunto infractor.