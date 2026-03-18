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La banda mantendría conexiones con redes criminales desde el extranjero. Foto: GEC
La banda mantendría conexiones con redes criminales desde el extranjero. Foto: GEC
Por Redacción EC

En un amplio operativo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en el Callao a cinco presuntos sicarios e integrantes de la banda criminal denominada “Los Malditos del Centenario”, vinculados a asesinatos de transportistas, incluido el reciente ataque contra un chofer de combi en la avenida Argentina, cerca del centro comercial Minka.

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