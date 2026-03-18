En un amplio operativo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en el Callao a cinco presuntos sicarios e integrantes de la banda criminal denominada “Los Malditos del Centenario”, vinculados a asesinatos de transportistas, incluido el reciente ataque contra un chofer de combi en la avenida Argentina, cerca del centro comercial Minka.

El general PNP Víctor Revoredo Farfán, director de Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), precisó que esta intervención es producto de una investigación por más de un año en coordinación con la Fiscalía de Crimen Organizado.

En la acción participaron agentes especializados de la Dirincri y personal de la Región Policial Callao. Se incautó un arma de fuego que habría sido utilizada en hechos criminales

El alto mando de la PNP precisó que los sujetos intentaron escapar por los techos de las viviendas, pero finalmente fueron reducidos por los efectivos policiales.

La Policía Nacional del Perú realiza un megaoperativo en el Callao contra una banda criminal dedicada al sicariato y extorsión. Se capturan cinco delincuentes con antecedentes policiales, se incauta un arma de fuego y se investiga su vinculación con hechos de sangre recientes en la región.

¿Qué zonas operaban estos sicarios?

Primeras informaciones revelan que los implicados actuaban en zonas críticas como Gambetta, donde extorsionaban a transportistas y manejaban rutas de servicio público entre el Callao, Lima y Ventanilla.

Cifras de extorsión en Lima y Callao

En cifras del reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia (enero), la inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia, son dos de los problemas más importantes que afronta el Perú.

La encuesta realizada arroja que el 25% de la población del país (en 2024 y 2025) reporta conocer o haber sido víctima de extorsión en los últimos tres meses.

Además, en el último año, se revela que parte de la extorsión se ha desplazado de Lima hacia el interior del país, y de la zona urbana hacia la rural.