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El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas de los medios de defensa que podrá utilizar el personal de Serenazgo municipal en todo el país, incluyendo pistolas de descarga eléctrica y aerosoles de pimienta, con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia.
El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas de los medios de defensa que podrá utilizar el personal de Serenazgo municipal en todo el país, incluyendo pistolas de descarga eléctrica y aerosoles de pimienta, con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia.
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La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 0323-2026-IN, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Esta disposición establece un marco normativo que busca uniformizar el equipamiento de los serenos a nivel nacional.
De acuerdo con la norma, el personal de Serenazgo podrá emplear seis medios de defensa: grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque. Las especificaciones técnicas fijadas servirán como base obligatoria para los procesos de compra e implementación que realicen las municipalidades.
El titular del sector Interior, Hugo Begazo, señaló que esta medida permitirá fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos fundamentales.
“La seguridad ciudadana exige un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la Policía y los gobiernos locales. El serenazgo cumple un rol esencial, porque es la primera línea de presencia en nuestras calles”, afirmó.
Asimismo, indicó que la estandarización permitirá que los agentes municipales enfrenten la criminalidad con mayor eficacia y en coordinación con la Policía Nacional.
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Finalmente, la resolución encarga al Mininter la difusión de la norma y la capacitación del personal de Serenazgo en el uso adecuado de estos implementos, con el fin de asegurar una actuación ordenada, responsable y conforme a la ley.
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