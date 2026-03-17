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Serenazgo podrá usar electrochoques y chalecos antibalas con nueva norma del Mininter. (Foto: Andina)
Serenazgo podrá usar electrochoques y chalecos antibalas con nueva norma del Mininter. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas de los medios de defensa que podrá utilizar el personal de Serenazgo municipal en todo el país, incluyendo pistolas de descarga eléctrica y aerosoles de pimienta, con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia.

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