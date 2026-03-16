El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, estimó que el mercado de combustibles en Lima y Callao podría normalizarse en dos o tres días, tanto en precios como en abastecimiento, luego de los problemas registrados en el suministro de gas licuado de petróleo (GLP).

Según explicó el titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú, el retraso en la descarga de GLP se debe a un fuerte oleaje en el principal puerto del país, que ha impedido el ingreso de buques a la planta de Zeta Gas en el Callao.

“Es cuestión de días que baje el oleaje, descargue Zeta Gas y se va a descongestionar el transporte de GLP” , señaló el ministro en declaraciones a la prensa.

Abastecimiento de GLP depende de Pisco mientras oleaje bloquea descarga en el Callao. (Foto: Andina)

Alfaro detalló que el buque encargado de transportar el combustible ya debía haber realizado la descarga, pero las condiciones marítimas han impedido la operación.

Abastecimiento desde Pisco

Ante esta situación, el suministro de gas licuado está llegando principalmente desde el puerto de Pisco, lo que ha generado congestión de camiones cisterna encargados de trasladar el combustible hacia la capital.

El ministro indicó además que se habilitó el ingreso de cisternas de gas por las fronteras para ayudar a compensar el abastecimiento en distintas zonas del país.

Asimismo, recordó que la reciente reanudación del suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) tras 14 días de racionamiento contribuirá a reducir la presión sobre la demanda de gasolina, considerando que alrededor de 350.000 vehículos utilizan este combustible en el país.

Respecto al incremento en el precio de los combustibles, Alfaro señaló que el mercado podría estabilizarse en los próximos días, aunque admitió que los valores podrían mantenerse ligeramente elevados debido al contexto internacional.

El ministro explicó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha provocado un fuerte aumento en el precio del petróleo, que pasó de entre 67 y 70 dólares por barril a más de 100 dólares.

“Eso repercute en el precio de los combustibles ” , sostuvo.

Mercado de combustibles podría estabilizarse en dos o tres días tras problemas de suministro. (Foto: Andina)

Gobierno advierte fiscalización

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló que el Ejecutivo realizará una fiscalización exhaustiva para evitar incrementos injustificados en los precios.

“No es justo que se suba el precio cuando no hay una razón detrás” , declaró a la emisora RPP.

La jefa del gabinete añadió que, aunque el conflicto internacional continúa, la semana pasada el precio del petróleo registró una baja, por lo que no debería trasladarse automáticamente a los combustibles en el mercado local.

Investigación por fuga en Camisea

Miralles también informó que se ha solicitado celeridad al organismo fiscalizador para determinar responsabilidades por la fuga de gas registrada en el yacimiento de Camisea, en la Amazonía sur del país.

“Tenemos que generar la justicia suficiente para que esto pueda resarcirse del daño que se ha causado” , afirmó.

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