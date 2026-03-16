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Gobierno prevé que abastecimiento de combustibles se normalice en pocos días en Lima y Callao. (Foto: Andina)
Gobierno prevé que abastecimiento de combustibles se normalice en pocos días en Lima y Callao. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, estimó que el mercado de combustibles en Lima y Callao podría normalizarse en dos o tres días, tanto en precios como en abastecimiento, luego de los problemas registrados en el suministro de gas licuado de petróleo (GLP).

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