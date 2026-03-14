Resumen

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Por Redacción EC

El sistema de transporte de gas natural en el país inició su proceso de normalización tras la contingencia que afectó el suministro en los últimos días. Según informó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) para vehículos livianos en Lima y Callao ya fue restablecido al 100%, mientras que el suministro para el sector industrial y las centrales eléctricas se irá recuperando gradualmente.

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