El sistema de transporte de gas natural en el país inició su proceso de normalización tras la contingencia que afectó el suministro en los últimos días. Según informó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) para vehículos livianos en Lima y Callao ya fue restablecido al 100%, mientras que el suministro para el sector industrial y las centrales eléctricas se irá recuperando gradualmente.

De acuerdo con el gremio, el servicio para las industrias viene reactivándose de manera progresiva, mientras que las centrales de generación eléctrica recuperarían su abastecimiento total desde el sábado 14 de marzo.

La SPH señaló que la reciente interrupción evidenció la relevancia estratégica del gas natural para el funcionamiento del país, considerando que actualmente alrededor del 40% de la generación eléctrica nacional depende de este recurso.

En ese contexto, el gremio sostuvo que el episodio también pone en evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura energética, incluyendo sistemas de respaldo y planes de contingencia que permitan responder de manera más rápida ante emergencias.

“El reciente evento demuestra la importancia de seguir fortaleciendo nuestra infraestructura energética y de impulsar una visión de largo plazo que garantice seguridad, competitividad y acceso a energía”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Asimismo, la organización reiteró que la masificación del gas natural en las regiones sigue siendo una tarea pendiente, debido a los ahorros que genera para las familias y al impacto positivo en la competitividad del país al ofrecer una fuente de energía más económica.

Finalmente, el gremio destacó la importancia de promover nuevas inversiones para incrementar las reservas de hidrocarburos, con el objetivo de asegurar el abastecimiento energético en el largo plazo.