Resumen

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GLP sigue sin llegar a varios grifos y precios se disparan hasta S/ 15.99 por galón. (Foto: BDP)
GLP sigue sin llegar a varios grifos y precios se disparan hasta S/ 15.99 por galón. (Foto: BDP)
Por Redacción EC

A pesar del anuncio del Gobierno sobre la normalización del suministro de gas natural, algunos grifos de Lima aún registran escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y mantienen elevados precios en la gasolina.

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