A pesar del anuncio del Gobierno sobre la normalización del suministro de gas natural, algunos grifos de Lima aún registran escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y mantienen elevados precios en la gasolina.

Un informe difundido por Buenos Días Perú reveló que en un grifo ubicado en la cuadra 7 de la avenida México, en el distrito de La Victoria, el GLP no se encuentra disponible para la venta.

Trabajadores del establecimiento indicaron que la falta del combustible podría prolongarse durante varias semanas debido a problemas en el abastecimiento.

Precios se triplican

Mientras algunas estaciones continúan sin GLP, otras ubicadas a pocas cuadras todavía cuentan con reservas, aunque con precios significativamente más altos.

Según el reporte, el costo por galón oscila entre S/ 11.99 y S/ 15.99, casi el triple de su valor habitual, que normalmente se sitúa entre S/ 6.50 y S/ 7.50.

El desabastecimiento se debe a que varias estaciones de servicio aún no han logrado reponer sus reservas mediante camiones cisterna que transportan el gas licuado hacia la capital.

En cuanto a otros combustibles, la gasolina también mantiene precios elevados. La gasolina premium se vende a S/ 20.99 por galón, mientras que la gasolina regular alcanza los S/ 19.99.

En contraste, la venta de Gas Natural Vehicular (GNV) ya se ha normalizado en varias estaciones de servicio.

Actualmente, el combustible se ofrece a un precio aproximado de S/ 1.58 por metro cúbico, por debajo de su valor usual de S/ 1.70. Esta situación ha contribuido a reducir las largas filas de vehículos que días atrás superaban las 40 unidades en algunos puntos de la ciudad.

Gobierno anunció restablecimiento progresivo

Como se recuerda, el presidente José María Balcázar informó que el sistema de gas natural comenzará a restablecerse de forma progresiva tras la reparación del gasoducto.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario indicó que el sábado 14 de marzo se reabriría el sistema para los grifos, lo que permitirá reanudar la distribución del Gas Natural Vehicular.

Según detalló, ese mismo día el suministro también se habilitará para los sectores industriales.

Asimismo, precisó que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) prevé culminar la instalación de tuberías para la reparación del gasoducto en el distrito de Megantoni, lo que permitirá reiniciar el flujo del combustible.

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